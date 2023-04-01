Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı

Kayseri'de üniversite öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 dönemi düzenlenen iftar ve ardından gerçekleşen açılış dersi ile başladı.

PAYLAŞ
  • 01.04.2023 13:37
  • Güncelleme: 01.04.2023 13:50
  • 27
Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de üniversite öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 dönemi; düzenlenen iftar ve ardından gerçekleşen açılış dersi ile başladı.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, Uluslararası Öğrenciler Akademisinde ders veren çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve 200’den fazla Türkiye’de öğrenimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenci katıldı. Programda Kur’an tilaveti ve dua gerçekleştirildi. Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun yaptığı açılış konuşmasında, yıllardır yabancı uyruklu öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi. Açılış derslerinin ilkini Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa verdi. Karamustafa konuşmasında; ’Kendini bilmek’ denilince neyin anlaşılmasını gerektiğini kendi tecrübelerinden de çeşitli aktarımlar yaparak anlattı. İnsanın sadece fiziksel unsurlardan oluşmadığını ve insanın bir de ruh alemi olduğunu vurgulayarak psikolojinin bu üç alanı da incelediğine dikkat çeken Karamustafa; bunlardan birinin biyolojik psikoloji, diğerinin sosyal psikoloji olduğunu ve beynimizin birçok beceriyi birlikte yapabilmemizi sağladığını vurguladı. Açılış dersinin diğer konuşmacısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında ’Kendini bilmek’ konusunda insanın maddi ve manevi boyutuna dikkat çekti. Altun; günümüzde insanın kendi kendini dinleyeceği zamanın giderek azaldığını ve teknolojinin imkanlarının insanların kendi kendini dinlemesini, kendine ayıracağı zamanları azalttığını belirterek, kişinin kendini muhasebeye çekmesinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin konuğu olan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise; başarı ile ilgili konular üzerinde durarak başarı kavramının da farklı değerlendirilmesi gerektiğini, başarının sadece akademik başarı olarak görülmesinin yanlışlığına vurgu yaptı.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 dönemi dersleri 15 ayrı branşta, 16 hafta devam edecek.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ramazanın vazgeçilmezi cevizli baklava

Ramazanın vazgeçilmezi cevizli baklava

Bahar depresyonuna dikkat

Bahar depresyonuna dikkat

Başkan Büyükkılıç, depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi

Battalgazi yenileniyor, çehresi değişiyor

Battalgazi yenileniyor, çehresi değişiyor

Tazminat hakkını istedi, işveren evine haciz gönderdi

Tazminat hakkını istedi, işveren evine haciz gönderdi

Bu pazar, maharetli eller günü

Bu pazar, maharetli eller günü

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de İYİ Parti temayül yoklaması başladı

Kayseri’de İYİ Parti temayül yoklaması başladı

Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı

Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı

DAHA FAZLA
Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52'nci randevu

Kayserispor ile Trabzonspor arasında 52’nci randevu

Uluslararası Öğrenci Akademisi dersleri iftar ile başladı

Uluslararası Öğrenci Akademisi dersleri iftar ile başladı

Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG Teşekkürü

Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG Teşekkürü

LPG'ye zam ardından büyük indirim bekleniyor

LPG’ye zam ardından büyük indirim bekleniyor

Seçmen listeleri için yarın son gün

Seçmen listeleri için yarın son gün