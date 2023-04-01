Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 Dönemi İftar ve Açılış Dersi ile Başladı

Kayseri’de üniversite öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 dönemi; düzenlenen iftar ve ardından gerçekleşen açılış dersi ile başladı.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, Uluslararası Öğrenciler Akademisinde ders veren çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve 200’den fazla Türkiye’de öğrenimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenci katıldı. Programda Kur’an tilaveti ve dua gerçekleştirildi. Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun yaptığı açılış konuşmasında, yıllardır yabancı uyruklu öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi. Açılış derslerinin ilkini Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa verdi. Karamustafa konuşmasında; ’Kendini bilmek’ denilince neyin anlaşılmasını gerektiğini kendi tecrübelerinden de çeşitli aktarımlar yaparak anlattı. İnsanın sadece fiziksel unsurlardan oluşmadığını ve insanın bir de ruh alemi olduğunu vurgulayarak psikolojinin bu üç alanı da incelediğine dikkat çeken Karamustafa; bunlardan birinin biyolojik psikoloji, diğerinin sosyal psikoloji olduğunu ve beynimizin birçok beceriyi birlikte yapabilmemizi sağladığını vurguladı. Açılış dersinin diğer konuşmacısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında ’Kendini bilmek’ konusunda insanın maddi ve manevi boyutuna dikkat çekti. Altun; günümüzde insanın kendi kendini dinleyeceği zamanın giderek azaldığını ve teknolojinin imkanlarının insanların kendi kendini dinlemesini, kendine ayıracağı zamanları azalttığını belirterek, kişinin kendini muhasebeye çekmesinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin konuğu olan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise; başarı ile ilgili konular üzerinde durarak başarı kavramının da farklı değerlendirilmesi gerektiğini, başarının sadece akademik başarı olarak görülmesinin yanlışlığına vurgu yaptı.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2023 dönemi dersleri 15 ayrı branşta, 16 hafta devam edecek.