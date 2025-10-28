Uluslararası Öğrenciler Akademisinden 'Bi Dünya Sanat' Sergisi

Etkinliğin açılışı, 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00’de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek. Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında yürütülen eğitimlerde yer alan ebru, tezhip, fotoğraf, kaligrafi ve saz kurslarında öğrencilerin ortaya koydukları eserler sergilenecek. Etkinlik kapsamında serginin yanı sıra, öğrencilerin de katıldığı canlı konser gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ayrıca Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında TeknoFest’te finalist olan ve Kayseri’yi Teknofest’te temsil eden “İnsansız Hava Araçları” da sergilenecek.

Sergi ile ilgili bilgiler veren Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin eserlerinden oluşan sergimizin açılışına tüm halkımızı, üniversite öğrencilerimizi davet ediyoruz. Güzel bir sanat etkinliği olacak ve öğrencilerimizin eserleri sanat severlerin beğenisine sunulacak. Tüm vatandaşlarımızı sergimizin açılışına ve iki gün sürecek sergimize bekliyoruz”