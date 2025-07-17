Uluslararası Öğrenciler Doğu Karadeniz'i Gezdi

Kayseri’de lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam eden 40’dan fazla yabancı uyruklu öğrencinin katıldığı ve tarih, kültür ve medeniyet değerlerimizin tanıtılması amacı ile düzenlenen gezi de Trabzon, Ordu, Giresun şehirleri ile Ordu'nun Fatsa İlçesi ziyaret edildi.

Gezi kapsamında Karadeniz’in önemli tarihi ve kültürel mekanları, uluslararası öğrencilere tanıtıldı ve bu mekanlarla ilgili bilgiler verildi. Gezinin ilk durağı Trabzon oldu. Burada tarihi öneme sahip Sümela Manastırını ve çevresini gezen öğrenciler Karadeniz Bölgesinin eşsiz doğasına hayran kaldılar. Burada Manastırın tarihi ile ilgili rehberlerden bilgiler aldılar. Ardından Uzun Göl Bölgesine geçildi. Burada da gölün çevresine ve eşsiz doğal güzelliklerine hayran kalan öğrenciler daha sonra Trabzon merkezde bulunan ve Trabzon Rum İmparatorluğu döneminde inşa edilen Ayasofya Camii’ni gezerek buranın tarihi önemi ve daha önce kilise olarak kullanılması ve Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermesinin ardından camiye çevrilme süreçleri ile ilgili bilgiler aldılar. Ayrıca Trabzon’daki bir çay üretim tesisinde çay üretimi ve üretim aşamaları ile ilgili fabrika yetkililerinin verdikleri bilgiler sayesinde Karadeniz Bölgesinin en önemli ürünü olan çay bitkisi ve çayın üretilmesi ile ilgili bilgiler aldılar.

Trabzon gezisinin ardından Doğu Karadeniz Bölgesinin diğer önemli şehirleri olan Giresun ve Ordu’ya geçildi. Ordu şehir merkezinde bulunan teleferik ile Boztepe mevkiine çıkarak buradan Ordu’yu yukardan temaşa etme imkanı buldular. Daha sonra gezinin diğer durakları olan Tirebolu Kalesi, Yason Burnu ve Hoynat adası gibi bazı tarihi ve doğal güzelliği olan mekanların ziyaret edilmesinin ardından Fatsa’da Belediyenin sosyal tesislerinin de ziyaret edilmesi ile gezi tamamlanmış oldu.

Uluslararası öğrenciler gezi sayesinde Türkiye’nin çok önemli doğal ve tarihi güzelliklerine sahip olan Karadeniz bölgesini daha yakından tanıma imkanı buldular. Ülkelerine döndüklerinde Kayseri’nin yanı sıra Türkiye’nin diğer bölgelerinin tanıtımını en iyi şekilde yapacaklarını belirten öğrenciler, Karadeniz bölgesinin doğal güzelliklerine ve tarihi zenginliklerine hayran kaldıklarını ifade ettiler.