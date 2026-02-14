Uluslararası Öğrenciler Kayseri'nin Tarihî ve Kültürel Mirasını Keşfetti

YTB iş birliği ve Medeniyetin Burçları Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen programa çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Programın ilk durağı, Anadolu’da yazının ve ticaret hayatının en erken örneklerine ev sahipliği yapan Kültepe (Kaniş-Karum) oldu. Kültepe Ziyaretçi Merkezi’nde yapılan incelemelerde öğrencilere kazı çalışmaları ve çivi yazılı tabletler hakkında detaylı bilgiler verildi. Geziye, Kültepe kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu rehberlik etti. Kulakoğlu, Anadolu’nun dört bin yıllık ticaret geçmişi ve Asur ticaret kolonileri dönemi üzerine yaptığı anlatımlarla öğrencilerin tarih bilincini derinleştirdi.

Gezi programı daha sonra Kayseri şehir merkezine ve Talas bölgesine uzandı. Öğrenciler, tarihî Kayseri sokaklarını, geleneksel taş yapıları ve kültürel miras alanlarını yerinde gözlemledi. Mimar Sinan’ın doğduğu yer olarak bilinen Ağırnas’taki Mimar Sinan Evi ve Müzesi ziyaret edilerek büyük ustanın hayatı ve eserleri hakkında bilgi alındı. Öğrenciler, Osmanlı mimarisine damga vuran bir dehanın yetiştiği coğrafyayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Programın bir diğer önemli durağı ise Bünyan Teras (Cam Teras) oldu. Bünyan ilçesinde yer alan ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken cam terasta öğrenciler Kayseri’nin doğal güzelliklerini panoramik olarak izledi. Şehrin tarihî derinliği ile doğal zenginliğinin bir arada sunulması, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Günün sonunda düzenlenen yemek programında öğrenciler bir araya gelerek Türk mutfağını deneyimledi. Farklı ülkelerden gelen gençler arasında kültürel etkileşim ortamı oluşurken, katılımcılar bu tür faaliyetlerin Türkiye ile kurdukları bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Yetkililer, Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin yalnızca akademik destek sunan bir program olmadığını; aynı zamanda öğrencilerin Türkiye’nin tarihî, kültürel ve medeniyet birikimiyle doğrudan temas kurmasını hedeflediğini belirtti. 2026 yılı boyunca benzer kültür ve tarih programlarının devam edeceği bildirildi.

Gerçekleştirilen gezi, farklı coğrafyalardan gelen gençlerin ortak bir tarih ve medeniyet perspektifi etrafında buluşmasına önemli katkı sağladı. Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi, kültür ve düşünce eksenli faaliyetleriyle uluslararası öğrenciler için güçlü bir sosyal ve entelektüel platform olmayı sürdürüyor.