Uluslararası Öğrenciler Talas'ta Buluştu

Kayseri'de öğrenimlerini devam ettiren Yabancı Uyruklu öğrenciler Talas'ta düzenlenen iftar programında buluştular. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamındaki iftar programının ev sahipliğini Talas Belediyesi yaptı. 

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  • 10.04.2023 13:18
  • Güncelleme: 10.04.2023 13:18
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Uluslararası Öğrenciler Talas'ta Buluştu

Kayseri’de öğrenimlerini devam ettiren Yabancı Uyruklu öğrenciler Talas’ta düzenlenen iftar programında buluştular. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından birlikte düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamındaki iftar programının ev sahipliğini Talas Belediyesi yaptı. 

İftar programı Talas Gezegen Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, akademiye devam eden öğrenciler, eğitimciler katıldı. 

İftarların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı. Daha sonra açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, yıllardır YTB ile birlikte Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programlarını yürüttüklerini ve 10 yıldır Kayseri’de okuyan binlerce öğrenci ile sürekli bir arada olmaya gayret ettiklerini belirtti. Dursun konuşmasında Kayseri’de yüreklerine dokundukları bu öğrencilerin ülkelerinde bizim adeta gönüllü elçilerimiz haline geldiklerini ve bunu birçok defa Afrika ve Balkanlardaki seyahatlerde bizzat yaşayarak şahit olduklarını anlattı. Zamanında Kayseri’de kendileri ile bir şekilde diyalog kurduğumuz, akademimize devam eden öğrencilerin daha sonra gittiğimiz ülkelerde adeta Türkiye’nin tanıtımı için çalışan gönüllü elçiler haline geldiklerini bizzat gördüklerini anlattı. 

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’da çeşitli ülkelerden ülkemizde bulunan öğrencileri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Yalçın konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya beşten büyüktür sözlerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanımız aslında sadece Türkiye adına değil tüm diğer ülkeler adına bu söylemi dile getirdiğini ve hem ülkemiz hem de tüm dünya açısından bu söylemin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. 
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın iftar programı sırasında, bütün masaları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Haber Merkezi

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