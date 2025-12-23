Uluslararası Öğrencilere Kayseri yemekleri ve yağlama kursu

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine önem vermeye devam ediyor. Akademi kapsamında açılan derste, yabancı öğrencilere özel etkinlikler düzenleniyor. Uluslararası Öğrenci Akademisi’ne kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kurslarda, öğrenciler Türkçe eğitimlerini pekiştirirken, aynı zamanda Kayseri mutfağının yemeklerini öğrenme fırsatı buluyor.

Program derslerine katılan öğrenciler, Kayseri yemeklerini öğrenerek kentin lezzetlerini tanıdıklarını ifade ettiler. Katılan öğrenciler, keyifli vakit geçirdikleri ve böylesi faydalı bir programa katıldıkları için başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve YTB’ye teşekkürlerini ilettiler.

KAYMEK Aşçı Eğitmeni; Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında, yabancı öğrencilere yönelik Kayseri mutfağını tanıtmak amacıyla 8 haftalık bir kurs programı düzenlediklerini ifade etti. Kurs kapsamında öğrenciler, özel olarak da Kayseri Yağlaması yapmayı da öğreniyorlar. Öğrenciler, kendilerine bu imkânı sağlayan YTB, Medeniyetin Burçları Derneği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve aynı şekilde kendilerine eğitim veren KAYMEK çalışma ekibine teşekkür ettiler.