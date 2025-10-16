Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu düzenlendi

Savunma Sanayii'nde; Akademik Çalışmalar Işığında Teknoloji ve İnovasyon" konulu Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Sempozyuma Vali Gökmen Çiçek, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Genel Müdürü Mustafa İlbaş, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve il protokolü katıldı. Burada konuşan ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş: “Savunma sanayi etkinliğimiz çok kıymetli. Ve bugün Türk savunma sanayinin kalbi Kayseri'de atıyor. Ve bu kalp atışları büyük hizmetlerin, büyük başarıların da müjdecisidir. Kayseri'de biz savunmadan bahsederken sanayiden de bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bu güzel faaliyetlere her zaman destek olan ve bundan sonra da ufuk açıcı çalışmalarıyla büyük katkı yapmaya devam edecek olan Sanayi Odamız var. Ben Sanayi Odamız başkanımıza da hakikaten bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK: “SAVUNMA SANAYİİ BİZİM ÇELİK KALKANIMIZ”

Vali Gökmen Çiçek: “Burada milli duruşumuzun, geleceğe dair sarsılmaz umudumuzun buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisi sadece bizim için bir ekonomik, bir teknolojik etkinlik değildir. Savunma sanayisi binlerce yıllık tarihimizde bu milletin özgür ve bağımsız kalabilmesi için, var olabilmesi için şehitlerimizin bize emanetidir. Dünyanın her yerinde mücadele veren askerlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın yaslandığı çelik kalkandır” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: “BURADA BİR EKİP ÇALIŞMASI VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yapılan çalışmalar ile ilgili teşekkürlerini sunarak: “Bir ekip çalışması yapılıyor. Ben değerli Valimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizlerle uyumlu, gayretli, şehrimize hakikaten bizden çok daha fazla sahip çıkan bir anlayış içerisinde birlikte çalışmaktan, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla, adeta bu şehri en güzel şekliyle anılması üzere gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

ERÜ REKÖR YARDIMCISI ÖZKAN: “YETİŞTİRDİĞİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİN BU SEKTÖRÜN BİR PARÇASI OLDU”

ERÜ Rektör Yardımcısı Oktay Özkan da öğrencilerinin bu sektörün bir parçası olarak yer almasından memnun olduğunu belirterek: “Savunma sanayisi bir ülkenin bağımsızlığı ve uluslararası aradaki saygınlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sektör sayesinde askeri kapasitenin yüksek tutulması ve modernizasyon süreçlerinin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Bu sanayi sadece askeri amaçlı değil, aynı zamanda teknolojik gelişmeler ve yenilikçiliğin de lokomotifidir. Ülkemizde savunma sanayindeki başarılar bizleri de gururlandırırken, yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin bu sektörün bir parçası olarak yer alması da bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” ifadelerini kullandı.

MMO KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI VAROL: “TÜRKİYE 170'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPAN KÜRESEL BİR SAVUNMA GÜCÜDÜR”

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da şöyle konuştu: “Savunma sanayisi sadece güvenliğin adı değil, bilimin, teknolojinin ve inovasyonun merkezinde yer alan bir kalkınma alanıdır. Bugün Türkiye yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değil, 170'den fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir savunma gücüdür. Bu başarı güçlü mühendislik altyapısının, üniversite sanayi işbirliğinin ve yerli üretim azminin eseridir. Ve biz biliyoruz ki bilimle desteklenmeyen üretim, teknolojiyle birleşmeyen savunma gücü sürdürülebilir olamaz. İşte bu nedenle bu yılki sempozyumumuzun ana teması teknoloji ve inovasyondur.”