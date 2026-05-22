Uluslararası Suç Örgütü Kayseri'de Çökertildi: 4 tutuklama

KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kent sınırları içerisinde, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan örgüt mensubu M.B. (63) isimli şahıs adına suç örgütü kurarak, baskı, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle kamu düzenini, otoritesini ve barışını tehdit eden, tehlikeye düşüren ve yapmış oldukları eylemlerle yasadışı ekonomik kazanç elde eden şahıslara yönelik;

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucunda Kayseri merkezli olmak üzere Mersin ve İstanbul illerinde tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde;



M.A.Ş. (43) Örgüt Yöneticisi,

N.Ş. (34) Örgüt Üyesi,

Z.E.H.(45) Örgüt Üyesi,

S.Ş. (31) Örgüt Üyesi,

M.Ş. (35) Örgüt Üyesi,

İ.A.(20 ) Örgüt Üyesi

Olmak üzere suç örgütü üyesi 6 şahıs yakalandı.

M.A.Ş. (43) , N.Ş. (34), Z.E.H.(45), S.Ş. (31) isimli şahıslar TCK 220/2 Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, TCK 149/1 Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Suç Örgütünün Oluşturduğu Korkutucu Güçten Yararlanarak Suç Örgütü Yararına Yağma suçlarından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

M.Ş. (35)ve İ.A.(20 ) isimli şahıslar hakkında ise Yurt Dışı Çıkış Yasağı ile Adli Kontrol kararı verildi.