Uluslararası Yabancı Öğrencilerden Teknofest başarısı

Takım şimdi ise, bu yıl Teknofest kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışmasında, “Deniz Gözetleme” ve “Afetlerde Kesintisiz Haberleşme” görevlerini yerine getirebilecek insansız helikopter tasarımı kategorisinde yerini aldı. Teknofest yarışmalarına Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTB–Medeniyetin Burçları–VENTUS Helikopter Takımı ile katıldı. Takım, Ön Tasarım Raporu (ÖDR) değerlendirmesinde Türkiye 4.’sü, Detaylı Tasarım Raporu (DDR) değerlendirmesinde ise Türkiye 9.’su olmayı başardı. Final sunumunu da başarıyla tamamlayan ekip, Teknofest İstanbul’da genel sıralamada Türkiye 6.’sı olarak önemli bir başarı yakalamış oldu.

Takım Kaptanı Cihan Koçak ile takım üyeleri Kaan İbrahim Kayrak, Tuğba Deniz, Minhojiddin Akromov, Muhammed Taha Olam ve Tuğba Nurdoğdu’dan oluşan 6 kişilik ekibi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus yerinde ziyaret ederek ekibe bu başarılarından dolayı tebriklerini iletti. Ayrıca Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun’da ekibin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek Kayseri’ye böyle bir başarı getirdikleri için teşekkürlerini iletti.

Takımın elde ettiği bu başarısı ile ilgili bilgiler veren Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun bu başarı ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi ile ilgili şu bilgileri aktardı:

“10 yıldan uzun bir süredir Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız ile şehrimizde ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ kapsamında önemli faaliyetlere imza attık. Kayseri’nin ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla geziler ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Bunun yanında öğrencilerimizin teknik kapasitelerini artırmaya yönelik Teknofest kapsamındaki çalışmalara da birkaç yıldır aktif olarak katılıyoruz. Son birkaç yıldır birkaç dalda birden katıldığımız Teknofest yarışmalarında geçtiğimiz yılda final heyecanı yaşamıştık. Bu yılki finalde de yerimizi aldık ve bu yıl önceki yıllardan daha başarılı bir performans göstererek Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden gelen takımlar arasında kendi kategorimizde altıncı sırayı elde ettik. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrenci arkadaşlarımı kutluyorum. Ayrıca bizlere bu projede ve daha önceki projelerimizde destek veren YTB yetkililerine de teşekkür ediyorum. Özellikle Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanımız Abdulhadi Turus Teknofest kapsamında standımıza bizzat gelip ziyaret ederek başarılar diledi. Kendisine bu desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu Erciyes Üniversitesi’nde okuyan yerli ve yabancı öğrencilerimizin birlikte çalışarak elde ettikleri ortak başarıdır. Takımımız geçtiğimiz ay İDEF Savunma Sanayi Fuarı için de davet almış ve bu fuarda bizleri temsil etmişti. Bunun yanında akademimizin bir diğer önemli başarısı da Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde çıkarılan “Her Boydan” isimli dergiye yazı yazan en iyi akademiler arasında Kayseri yerini aldı. Kısaca birçok alanda önemli başarılara imza atan Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi bundan sonraki yıllarda da bu başarıları sürdürecektir” dedi.

1) VENTUS MEDENİYETİN BURÇLARI HELİKOPTER EKİBİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Takım Adı : Medeniyetin Burçları

Katılımcılar : Cihan Koçak, Tuğba Deniz, Kaan İbrahim Kayrak, Minhojiddin Akromov, Tuğba Nurdoğdu, Muhammed Taha Olam, Shahanaz Ahmed Nishi, Tabarak Nayef, Yacouba İbrahim Traore.

Danışman : Prof. Dr. Tuğrul Oktay.