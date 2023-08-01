Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nda Kayseri tam not aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde devam eden Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları Grand Prix Kültepe etabı büyük çekişmeye sahne olurken, sporcular hem Kayseri'nin yollarından hem de yarışmadan çok memnun kaldıklarını söylediler.

PAYLAŞ
  • 01.08.2023 09:55
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:42
  • 45
Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nda Kayseri tam not aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde devam eden Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları Grand Prix Kültepe etabı büyük çekişmeye sahne olurken, sporcular hem Kayseri’nin yollarından hem de yarışmadan çok memnun kaldıklarını söylediler.

Birçok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan yer olarak bilinirken, Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile devam ediyor.

Hafta sonu gerçekleşen Grand Prix Kültepe etabında 144 kilometre uzunluğundaki parkurda, Kazakistan, Irak, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Eritre, İngiltere, Özbekistan ve Türkiye’den olmak üzere 60 sporcu yarıştı. Yarış, büyük çekişmeye sahne olurken, hem sporcular hem de hakemler Kayseri’nin yollarından ve yarışmadan çok memnun kaldıklarını söylediler.

“Kayseri çok süper, çok güzel bir yer”

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yarış Komiseri Zsolt Törzsök, yaptığı açıklamada, “Organizasyon geçmiş dönemlere göre gayet güzel ilerliyor. Son 5 yıl ile kıyasladığımızda her şey çok güzele gidiyor. Uluslararası seviyede bir organizasyon Kayseri için gerçekten büyük bir kazanımdır. Kayseri çok süper, çok güzel bir yer, yarışı da çok sevdim, mükemmel bir yarış, her şey çok güzel. Misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kayseri’yi çok beğendim, yolları çok ideal”

Yarışın 1’incisi olan Kazakistanlı sporcu Daniil Marukhın de, “Bu turnuvaya ilk defa katıldık, bugün çok sıcaktı ama her şeyi çok beğendik, çok güzel geçti. Kamplarımız iyi geçti, çok yorucuydu, onun meyvesi olarak kazandık. Kayseri’yi çok beğendim, yolları çok ideal bir yer, çok beğeniyoruz” dedi.

“Kayseri’nin güzelliklerini görme fırsatım olacak”

Yarışta ikinci olarak dereceye giren Eritreli Natnael Berhane ise, Kayseri’ye ilk defa geldiğini belirterek, “Çok zor, çok ataklı bir yarış oldu. Türk Federasyonu’na böyle güzel yarışmaları yaptığı için çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir organizasyon. İlk defa Kayseri’ye geliyorum. Önümüzde bir yarış daha var, Kayseri’de kalacağız, o zaman Kayseri’nin güzelliklerini görme fırsatım olacak” ifadelerini kullandı.

Yarışta, dereceye giren sporcuların madalya ve çiçeklerini Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman takdim etti.

Büyükşehir himayelerinde gerçekleşen yarışlar, 19 Ağustos 2023 Grand Prix Kaisareia (Erkek) ve 24-27 Ağustos 2023 Tour of Anatolia MTB Cup ile devam edecek.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza'da hububat hasat zamanı başladı

Tomarza'da hububat hasat zamanı başladı

Valizden uyuşturucu fışkırdı

Valizden uyuşturucu fışkırdı

Hacılar, 'Sakin Şehir' listesine aday

Hacılar, 'Sakin Şehir' listesine aday

Kayseri İtfaiyesi Antalya Yangın görevini tamamladı

Kayseri İtfaiyesi Antalya Yangın görevini tamamladı

AGÜ'lü Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Oyunu

AGÜ'lü Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Oyunu

Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nda Kayseri tam not aldı

Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nda Kayseri tam not aldı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

5
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf Gülderdi: 'Altın fiyatları yıl sonunda yeni rekor kırabilir'

Sarraf Gülderdi: ‘Altın fiyatları yıl sonunda yeni rekor kırabilir’

Uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

DAHA FAZLA
Doktorlar 2 gün iş bırakıyor

Doktorlar 2 gün iş bırakıyor

Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor

Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor

Başkan Palancıoğlu, Kayseri'nin 2. Akademisyen Belediye Başkanı

Başkan Palancıoğlu, Kayseri'nin 2. Akademisyen Belediye Başkanı

Pastırmaya gurbetçi dopingi

Pastırmaya gurbetçi dopingi

MHP lideri Bahçeli'nin Yerel Seçim Stratejisi

MHP lideri Bahçeli’nin Yerel Seçim Stratejisi