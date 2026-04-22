Ümit Canpolat'ın düğün günü ölümüyle ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü

Olay, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında Talas İlçesi Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.C. ile Uzman Çavuş Ümit Canpolat evlendi. M.C. isimli kadın ile Ümit Canpolat eve geldikten kısa süre sonra silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Canpolat hayatını kaybetti. Talihsiz gencin hayatını kaybetmesi sonucu ailesi gelinleri M.C.’den şikayetçi oldu. Ümit’in ölümü şüpheli bulunarak eşi M.C. hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık M.C., olayda hayatını kaybeden Ümit Canpolat’ın müşteki olan annesi, babası ve kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.

SANIK: SANAL KUMAR NEDENİYLE DEFALARCA TARTIŞTIK

Geniş güvenlik önlemi alınan mahkemede sanık, “Telefondan kumar oynuyordu bu nedenle defalarca tartıştık. Olay günü sadece anahtarı kapının ardında unuttuğu için kısa bir tartışma yaşadık başka da tartışmamız olmadı. Kına için kuaföre gittim. Oradan mekana geçtik. Ümit beni bıraktı eve geçti. Düğün yapmak için kız kardeşlerimle kredi çektik. Ben Ümit rencide olmasın diye imitasyon altın taktım. Düğünde gelin odasında Ümit sağdıç olan arkadaşı ile konuşuyordu. Arkadaşının telefonuna bakıp duruyorlardı. Ümit arkadaşın için ‘bir şey bulmuş kazanırsa 100 Bin takacak’ dedi. Ben de kızdım istemedim ‘1 milyon kazansa bile istemem’ dedim. Silah olay günü üstünde değildi. Araçtan silahla indi. Eve girince makyaj masasına koydu. Ben duş almak için banyoya girdim bir süre sonra silah sesi duydum. Banyodan çıktım. Kapının arkasında yerde yatıyordu. 112’yi aradım. Kafasının yanından kan gördüm. Ambulansa ve annesine haber verdim. Ağabeyi babasına ‘şu silahı kaldır’ dedi. Silahı o zaman fark ettim ben. Ağabeyi tüfeği yere koydu babası ileri gönderdi. Olaydan sonra duamda kan yoktu çamaşır makinesinde bulunan fişeklerden TV programında haberim oldu, öncesinde görmedim. Silah sesini duyduktan sonra kafası duvar tarafında ayakları pencere tarafındaydı. Korktum o an dokunmadım. Olay öncesi Ümit’te bir gariplik hissetmedim. Olay sonrasında yaşananların rüya olduğunu düşünüyordum. Olayı rüya sandığım oluyordu. Ben o an da telefonu fark etmedim nasıl ikiye bölündü bilmiyorum. Düğün öncesi Ümit icralık oldu ‘evi satalım düğün yapalım ve araba alalım’ dedi kabul etmedim. Olay yaşandıktan sonra evlerine gittim. Orası cenaze evi değil dedikodu evine döndüm kimse benimle konuşmadı. İddianamede yer alan Mesajların okunmasının ardından sanık, “Ben ve kardeşlerim kredi çekip ona verdik. Biz bu şekilde ikimiz için uğraşırken başkasına para vermemesi için o tür şeyleri yazmış olabilirim. Programda beni eve erkek alma imasında bulundular. Gizli kamera konusu vardı. Programda hiçbir şey doğru yansıtılmadı. Yaklaşık 6-7 yıl önce birkaç kez mesajlaştığım kişiyi başıma bela ettiler ben de sosyal medyadan ona ulaşmaya çalıştım. Bu oyunlara gelmemesini sağlamak istedim. Ümit’le zaman zaman ayrılmak istediğimiz zamanlar oldu öz babamla problemim yok. ‘Babamdan da senden de kurtulurum’ dedim Ümit’in kumar borcundan nedeniyle kavga etmiştik aileme ayrılmak istediğimi söyledim. Ben onlara bu olanları söyleyemezdim. Onlar da bana kızardı. Ben toplarken o dağıtıyordu” dedi. Boşanmak için avukatla görüştü mü sorusuna M.C., “ Üstüne geldiğimde ‘ayrılalım’ diyordu. Daha sonra beni aramasam yarım saat sonra o arıyordu” yanıtını verdi. Düğün salonu ve eşyaları iptal etti mi? Sorusuna ise, “Ben ‘o kadar maaşın var neden yükün hepsini bana yüklüyorsun?’ dedim. O da ‘düğünü de iptal ettim, eşyaları da’ dedi. Sanık sözlerinin son kısmında ise Ümit kötü bir insan değildi. Ben kötü konuştuğum ya da tehdit ettiğim zamanlar oldu o da kuma nedeniydi. Ben silah kullanmayı bilmiyorum 1 kez ateş ettim o da Ümit elimden tuttu öyle yapabildim 2 sene önce başka da silah kullanmadım” ifadesini kullandı. Avukatı ise, “Büyük bir acı var. Allah aileye sabır versin. Ümit müvekkilimin telefonumda ‘kalp’ olarak kayıtlıdır. Ailesi kumardan kurtarmak için uğraşmıştır, ancak Ümit kurtulamamıştır. Müvekkilim aylarca linç edilmiştir. Annesi de Ümit‘le kumar nedeniyle tartışmıştır. Müvekkilim 9 ifade veriyor hepsi de birbiriyle aynıdır. Müvekkilim dört yıl Ümit’in yolunu beklemiştir” dedi.

ÜMİT’İN ANNESİ MÜŞTEKİ: KUMAR OYNUYORSA BOŞANSAYMIŞ. GÜL GİBİ OĞLUMU VURAN BUNLAR

Olayda hayatını kaybeden Ümit’in müşteki olan annesi mahkemede, “Şikayetçiyim. Ben bunların ailesini tanımazdım. Bu aile sorunlu aileydi. Bunun babası ağabeyi hep hapisteydi. Ben oğlum Ümit‘le annemi ziyarete gittim. Bu da kardeşim olan annesiyle oradaydı. Daha sonra sanık oğluma istek attı, konuşmaya başladılar. Ben karşı çıktım. Zaman geçti kız isteme olayı oldu. Oğlum açık ahır yaptırdı içini doldurdu. Madem kumar oynuyordu neden evlendi? Oğlumla konuşurken başka biri ile sevgiliymiş. Oğlum mesajlarını okumuş. Kavga ettiler. O gün kavga ettiler sonra kardeşiyle oğlumun yanına geldi. Oğlum sürekli boşanmak istedi. Hatta bir keresinde oğlum bana ‘bunlara telefon aç altınları incileri paraları geri iste’ dedi. Ben de geri istedim. Önce ‘araç bulamadım’ dedi, gelmedi. Daha sonra ‘Ümit’i yatıştırdım’ dedi. Oğlum göreve gitti. Sonra da geri geldi. ‘Nikah yapacağım’ dedi. Bunun babası oğlumu sen nikah yapmazsan deyip tehdit edip dövmüş. Düğünü madem bu yapmış hangi parayla yapmış? Nerede çalışmış? Oğlumun hesapları bundaydı. Olay günü kendisi aradı. ‘Ümit öldü, yetiş’ dedi. Gittik her yer kan olmuş. Düğün salonunda gülen oynayan oğlum 2 saat içinde ne yaşandı da bu hale geldi. Ne resimler geldi de o telefon kırıldı. Bizim parmak izi alındı. Onun tarafının neden parmak izi alınmadı? Kına gecesinde gelmediğimizi söyledi. Kına güzelce geçti, oğlum bir çalgı kız evine bir çalgı da kendi tarafına getirtti. Annesi ‘yerim yok o kadar misafir ağırlayamam’ demiş. O nedenle onların orada bir toplanma olmadı. Biz madem sorunluysak kına yakmaya niye geldi? Oğlum bana ‘ben evlensem 2 sene sonra boşanırım’ dedi. Planı kuran bu. Gül gibi oğlumu vuran bunlar. Silah oğlumun sağ tarafındaydı. Diğer oğlum ‘kardeşim’ dedi kafasına tampon yaptı. Silah elinden düştü sonra ayağıyla itti. Madem oğlan kendini vurdu neden feryat etmedi. Sanık benim bacımın kızı. Kardeşleriyle çalışıp cezaevindeki babasına, ağabeyine para attı. Bana söylediklerini ses kaydını almış oğluma atmış. Bu bizi tehdit etti. Yavrumun kanı gözümün önünden gitmiyor. Sonuna kadar şikayetçiyim. O zamanın savcısı ve polisinden de şikayetçiyim. Düğünden sonra oğlum bizimle vedalaştı. Bu direk arabaya bindi. Arabadan inip gelmedi bile. Beyaz eşyayı oğlum aldı. Halıyı ve perdeyi bunlar alacaktı. Düğün zamanı yaklaştı, bunlar almayınca perdeyi ben aldım. Halıyı oğlum aldı. Düğünden sonra oğlumun niyeti otele gitmekti. Bana öyle söyledi. Sonra bu eve ikna etti. Oğlumun kumar borcu olsa bu zamana kadar bir evrak bir kağıt gelirdi. Oğlumu kanı yerde kalmasın. Amcası ile kendi ve babası tehdit ettiler oğlumu. Sen öldürmesiysen, o zaman siyah başörtünü takıp bana sarılsaydın yasımızı beraber yaşasaydık bana evi satacağını söyledi” dedi. Ümit’in müşteki olan babası ise “ Düğünden çıktık. Bunlar çıktı oğlum buna, ‘öpsene babanın elini’ dedi. Sanık gelmedi. Biz eve gittik. Bir süre sonra telefon geldi. ‘Ümit kendini öldürdü’ dedi. Gittiğimizde yerde yatıyordu. Kardeşi tampon yaparken silah Ümit’in elinden düştü. Bende elimle ittim. Sanık banyodan çıktığını söylüyor. Saçı ıslak değildi. Oğlumun kumar borcu yoktu. Sadece oğlum ahır işi yaptı o iş tutmadı o kadar. Düğünden çıktıktan telefon açıp biz gelene kadar ne yaptı bilmiyorum. Şoka girmiş hali yoktu. Şikayetçiyim” diye belirtti. Ümit’in ablası olan müşteki ise, “Eşi ölmüş insan ne hastanede vardı ne de yoğun bakım kapısında. Gelmedi, morgda da yoktu. Sadece ikindide yemeği yedi gitti. Şokta olduğunu söylüyor Şokta olan kişi neden görüntü çekiyor kanlı o anı” ifadelerini sarf edip sanığa, “Nasıl kıydın. Başını yastığa nasıl koyuyorsun.” ifadelerini kullanarak sana tepki gösterdi.

Ümit’in ağabeyi oran müşteki de “Şikayetçiyim. Olay günü kardeşimin telefonundan M.C. aradı. Sonra biz gittik. Kardeşim yan yatıyordu, kafasından kan geliyordu. Kan kaybını önlemeye çalıştım, tampon yaptım. M.C. kargo firmalarına dahi normal verdiği adresi ambulansa doğru veremiyor ve arka sokağı tarif ediyor. Biz programdayken sürekli tehdit edildik. Eğer ki kumar ve bahise bulaşmışsa sanığın baskılarıyla başlamıştır. Kardeşim tehdit ettiler. Şikayetçiyim” diye belirtti. Ümit’in ablası olan müşteki de, “Hiç hastaneye gelmedi. Hiç ağlamadı. şikayetçiyim tutuklanmasını istiyorum dedi”

Daha sonra tanıklar dinlendi. Tanıklardan sonra konuşan müşteki avukatlar ise , “Olay yeri daha detaylı tahkikat yapılması gerekirken 1 saatte başlamış ve bitmiştir. Sanki polisler sağlığının yanındaymış gibi tavır takındılar. Sanık bir gece gözaltına dahi alınmamıştır. Ümit madem kumar oynuyor, neden ayrılmamış. Keşif yapılmasını talep ediyoruz. TV programının bütün kayıtlarının istenmesi, bilirkişi raporu çıkartılarak dosyaya eklenmesini talep ederiz. Ayrıca sanığın tutuklanmasını talep ederiz” dediler. Müştekiler de sanığın tutuklanmasını talep etti. Son olarak söz verilen sanık ise, “Aleyhte olan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Böyle bir şey düşünsem düğün günü mü yaparım? Kızma ve tehditkar ifadeleri hep kumarı bırakması için söyledim” dedi. Duruşma savcısı sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın adli kontrol kararının devamına ve eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.