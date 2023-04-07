Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri merkezli Kent Türk TV’de çıktığı programda yaptığı açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sırrı Sakık’ın iddialarının ardından çıkıp açıklama yapması gerektiğini söyleyerek, “Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eğer iddialar yalansa çıkıp açıklama yapması gerektiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bizim hiç kimseye tavizimiz yok. Bakın dün akşam Sırrı Sakık televizyona çıkmış diyor ki “Kapalı kapılar ardında söylediklerini söyle, açıkla Kemal bey” diyor. Şimdi ben Kemal beyden bir şey rica ediyorum, Kemal bey lütfen kamuoyuna dönün bir açıklama yapın. Sırrı Sakık bir yalancıdır diye bir açıklama yapın. Ben kapalı kapılar arkasında hiçbir söz vermedim diye açıklama yapın. Eğer vermediyse yapsın. Verdiyse o zaman onu yapsın” dedi.