Ümit Özdağ'dan Cumhur İttifakı'na 'Terörsüz Türkiye' eleştirisi

Ümit Özdağ’dan Cumhur İttifakı’na: “Sandığa gidelim, sandık konuşsun”

‘TBMM’de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?’ konulu konferansta konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Yanınıza PKK’yı, Öcalan’ı alın bizler de Türk Milletini alıp sandığa gidelim. Sandık söylesin sözü, var mısınız demokrasiye? Seçimden önce Cumhur İttifakı paydaşları, ‘terörle işbirliği yapıyorsunuz’ diyordunuz. Şimdi siz DEM Parti’yle yürüyorsunuz” dedi.

Kayseri’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Necdet Basa ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ın katılımıyla ‘TBMM’de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?’ konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın 14 Temmuzdaki “Toplumun yüzde 75,9’u ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini destekliyor” ifadelerine de değinerek “Demokrasi diyorsanız demokrasi sandıktadır. Yanınıza PKK’yı, Öcalan’ı alın bizler de Türk Milletini alıp sandığa gidelim. Sandık söylesin sözü, var mısınız demokrasiye? Seçimden önce Cumhur İttifakı paydaşları, ‘terörle işbirliği yapıyorsunuz’ diyordunuz. Şimdi siz DEM Parti’yle yürüyorsunuz. Halkın yüzde 70’inin desteği ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin arkasında diyordunuz. Öyle olmadığını en iyi AK Parti – Milliyetçi Hareket Partisi – DEM Parti ittifakı biliyor. Türk halkının bu sürece nasıl bir öfkeyle baktığını partilerin genel merkezleri çok iyi biliyor” diye konuştu.