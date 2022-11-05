Ümit Özdağ: 'Emperyalistler Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye'de iç savaş tezgahlamaya hazırlanıyor'

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emperyalistlerin Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye'de iç savaş tezgahlamaya hazırlandığını iddia etti. Özdağ, 'Bu fırsatı emperyalizme vermeyelim' dedi. 

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  • 05.11.2022 11:14
  • Güncelleme: 05.11.2022 11:14
Ümit Özdağ: 'Emperyalistler Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye'de iç savaş tezgahlamaya hazırlanıyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Özdağ, daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Kayseri’nin tarihi mekanı olan Kapalı Çarşı’da gezen Özdağ, vatandaşlarla hem sohbet etti hem de pastırma yedi. 

Esnaf ziyareti sırasında konuşan Ümit Özdağ, “13 milyon insan vatanlarına dönerse eğer ev kiraları düşecek, temel gıda maddelerinin fiyatları düşecek ve 2 milyon insana Türkiye’de iş yeri açılacak. Bu her sene Türkiye’nin en az 10 milyar dolar tasarruf etmesi anlamına geliyor. Bu çok büyük bir para ve bu mesele çözülmeden ekonomik krizin çözülmesi de mümkün değil” şeklinde konuştu. 

‘Türklerin dostu olarak vatanlarına dönsünler’
Vatandaşlardan birinin ‘Türk olup da başka ülkelerde mülteci hayatı yaşayanlar hakkında ne düşünüyorsunuz’ diye sorması üzerine Özdağ, “Türkiye’nin büyük bir bölümü dünyanın değişik ülkelerine işçi olarak gittiler. Misafir işçi olarak onlar çağırdılar. Onlar gider gitmez ilk günden itibaren bulundukları ülkenin ekonomisine katkı vermeye başladılar. Yani hiç kimse Almanya sınırını geçip, dağlardan Almanya’ya girmedi. Çoğu legal olarak gitti. Eğer Türkiye’ye de legal olarak çalışmaya gelip, Türkiye’nin istihdam edemediği alanlarda iş gücü açık olan alanlarda çalışırsa tabi ki isteriz. Mesela Oxford üniversitesinden profesörler gelsin. Şangay üniversitesinden profesörler gelsin, Harvard Üniversitesinden doktorlar gelsin buna hiç itirazımız yok. Ama 13 milyon sığınmacı ve kaçak bu ülkeye gelir ve bu ülkenin ekonomisi üzerinde yük oluşturursa ki 144 milyar dolar maliyet. Bunu dünyanın hiçbir ülkesi kabul etmez, Türk halkı da kabul etmiyor. Sığınmacıların vatandaşlığa başvurma hakkı bile yok, kanunda yazıyor. Ama AK Parti bunları seçmen yapabilmek için bir başka kanunla bir başka madde yerleştirdi ve hileli olarak vatandaşlık verdi. Biz o vatandaşlıkların hepsini iptal edeceğiz. Biz onlara insan olarak bakıyoruz tabi onlardan nefret de etmiyoruz, hatta diyoruz ki Allah kimsenin başına Suriyelilerin başına gelen felaket gibi bir felaket vermesin. Türklerin dostu olarak vatanlarına dönsünler. Şimdi bayram yaklaşıyor. Bayramda gideceksin, babanın, dedenin mezarında dua okuyacaksın, biz de diyoruz ki onlarda gitsinler babalarının, dedelerinin doğduğu, büyüdüğü, öldüğü topraklarda, bayramda bir Fatiha okuyabilsinler. Biz onlara düşman değiliz vatanlarına geri dönmelerini sağlamak istiyoruz. Çünkü amaç emperyalizm bu insanlar üzerinden Türkiye’de iç savaş tezgahlamaya hazırlanıyor. Bu fırsatı emperyalizme vermeyelim, bu büyük Kürdistan projesidir. Orta doğuyu kana bulama projesidir. Lübnan’da, İran’da, Ürdün’de, Irak’ta, Suriye’de olan Türkiye’de olmasın” ifadelerini kullandı.

1ha

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