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  • Ümit Özdağ'ın Kayseri Hamlesi: Milliyetçi Zeminde Rol Arayışı

Ümit Özdağ'ın Kayseri Hamlesi: Milliyetçi Zeminde Rol Arayışı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamalarla hem ekonomik hem de siyasi mesajlar verdi. Ancak bu ziyaretin asıl anlamı, Kayseri'nin milliyetçi tabanında yaşanan bölünmüşlüğe karşı Zafer Partisi'nin yeni bir konum arayışı olarak değerlendiriliyor.

Ümit Özdağ'ın Kayseri Hamlesi: Milliyetçi Zeminde Rol Arayışı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kayseri’deki üç günlük yoğun temasları, sadece bir kent ziyareti değil; milliyetçi kanatta yeniden güç toplama stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Ülkücü kimliğini öne çıkaran 10'dan fazla partinin bulunduğu bir dönemde, en çok milliyetçi oyların bulunduğu Kayseri'de, Özdağ’ın Kayseri’deki temasları, Zafer Partisi’nin milliyetçi seçmen üzerindeki etkisini artırma çabasını yansıtıyor.

Geçmişte Suriye olaylarıyla yaşanan ve salon toplantıları basılarak, Kayseri’de yaşanan gerginliklere rağmen Özdağ’ın yeniden Kayseri'de sahaya inmesi, hem yerel milliyetçi dinamiklerle barışma hem de ekonomik sorunlar üzerinden yeni bir siyasi söylem kurma girişimi olarak yorumlanıyor.

Kayseri'nin ekonomi lokomotifi, Ticaret Odası ve Sanayi Odaları ziyareti ile beraber, her ne kadar Başkanları nezdinde bir tensip oluşmasa da,  düzenlediği ‘’Kayseri İş Dünyası İhmal Ediliyor” Basın toplantısında konuşan Özdağ, Kayseri’nin ekonomik potansiyeline rağmen yeterli desteği alamadığını belirterek hükümete eleştiriler yöneltti:

“Kayseri, ihracatıyla Türk ekonomisine büyük katkı sağlıyor ama bütçeden gereken payı alamıyor. ‘Kayserililer işlerini bilir’ anlayışıyla iş dünyası desteklenme noktasında ihmal ediliyor.”

Özdağ, kentteki orta sınıfın kira krizi ve emeklilerin alım gücü kaybı gibi sorunlara da dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Zafer Partisi’nin Kayseri’de hem ekonomik adaletsizlik hem de milliyetçi kimlik üzerinden yeni bir siyasi zemin kurma niyetini açıkça ortaya koyuyor.

 

Haber Merkezi

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