Ümit Özdağ'ın Kayseri Hamlesi: Milliyetçi Zeminde Rol Arayışı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamalarla hem ekonomik hem de siyasi mesajlar verdi. Ancak bu ziyaretin asıl anlamı, Kayseri'nin milliyetçi tabanında yaşanan bölünmüşlüğe karşı Zafer Partisi'nin yeni bir konum arayışı olarak değerlendiriliyor.
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