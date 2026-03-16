Ümit Özdağ Kayseri'de konuştu: 'İran, çetin ceviz çıktı'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kayseri’de düzenlediği iftar programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, Orta Doğu’daki gelişmelerin Türkiye’nin güvenliği açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Sınırların hemen yakınında ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Özdağ, bölgede yaşanan süreçlerin Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Özdağ, “Önce Irak’ı parçaladılar. Sonra sıra Suriye’ye geldi. Suriye’de uzun bir iç savaş dönemi yaşandı ve bu iç savaştan sonra sıra İran’a geldi. Amaç İran’da rejimi devirmek için gücünü zayıflatmak ve ardından bir iç savaş çıkartmak. Ancak İran beklediklerinden çok daha çetin bir ceviz çıktı ve saldırıya karşı güçlü şekilde direniyor. İran’ın toprak bütünlüğünü koruması ve iç savaşın engellenmesi bizim için de çok önemlidir. İran’ın toprak bütünlüğü devam ettiği sürece Türkiye’ye yönelik planlanan saldırılar da ertelenmek zorunda kalacaktır” dedi.

"PARLEMENTER DEMOKRASİ BİZİM İÇİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Türkiye’nin bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Özdağ, milli güvenliği güçlendirmek için hızlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Alınması gereken önlemlerden birinin parlamenter demokrasiye dönüş olduğunu belirten Özdağ, “Parlamenter demokrasi bizim için sadece bir siyasi rejim değil aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir ve Türk devlet geleneğine daha uygundur” diye konuştu.

"SURİYE'DE İÇ SAVAŞ BİTTİ"

Konuşmasında sığınmacı ve kaçak göçmen konusuna da değinen Özdağ, "İran'ın ilk 12 gün savaşında en büyük zaafı istihbarat konusunda MOSSAD'ın İran'da yaptığı çalışmalardır. Bir şeyi biliyoruz ki MOSSAD İran konusunda aldığı istihbaratın yüzde 60'ını Afganlardan aldı. Bugün de Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı sürekli MOSSAD operasyonları yapıyor ve topladıkları MOSSAD’a çalışanları Türkler değil bu ülkeye gelip bu ülkenin ekmeğini yiyen sığınmacılar, kaçaklar, Filistinliler, Suriyeliler, Afganlar olduğunu görüyoruz. Milli İstihbarat Akademisi’nin Ağustos 2025'te yayınlamış olduğu raporda bu tehlikeye Türkiye için Milli İstihbarat Akademisi bizzat dikkat çekiyor. Bizim Zafer Partisi olarak yıllardan beri yapmış olduğumuz uyarıların ne kadar doğru, ne kadar haklı olduğu şimdi Milli İstihbarat Akademisi dolayısıyla teşkilatı tarafından doğrulanmış oluyor. Evet, artık Suriye'de de iç savaş bitti. Herkesin vatanına dönmesinin zamanı geldi. Herkes vatanına geri dönmeli" şeklinde konuştu.