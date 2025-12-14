Ümit Özdağ: “Kayseri’de yapmadığım konuşma için 5 ay hapis yattım”

‘TBMM’de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?’ konulu konferansa katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri’de yaşanan 30 Haziran olayına atıfta bulunarak “Kayseri’de yapmadığım konuşma için 5 ay Silivri’de hapis yattım, şimdiki konuşmamda ne olacak acaba?” dedi.

Kayseri’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Necdet Basa ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ın katılımıyla ‘TBMM’de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?’ konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Ümit Özdağ, tutuklu olduğu dönem hazırlanan iddianamede 30 Haziran 2024’te Kayseri’de yaşanan olayda protestocuları yapmış olduğu paylaşımlarla etkilediği iddialarına atıfta bulunarak “Kayseri’de yapmadığım konuşma için 5 ay Silivri’de hapis yattım, şimdiki konuşmamda ne olacak acaba? Kayserililer ne soğukkanlı insanlarmış, 5 yıl boyunca sizleri tahrik etmişim, beşinci yılın sonunda bir gün tahrik olmuşsunuz” dedi.