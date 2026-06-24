Ümit Özdağ Kayseri'de Yoğun Ziyaret Programında

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 25-26-27 Haziran 2026 tarihlerinde Kayseri'ye geliyor. Partisinin en yüksek oy aldığı şehirlerden biri olan Kayseri'de Özdağ, üç gün boyunca yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirecek.

Ümit Özdağ Kayseri'de Yoğun Ziyaret Programında

Kayseri'de yaşanan Suriye Olayları dolayısıyla adı sık gündeme gelen Ümit Özdağ Kayseri’de Yoğun ziyaret programıyla partilileriyle buluşacak.

25 Haziran Perşembe 
Programın ilk günü parti il başkanlığında düzenlenecek rozet takma töreniyle başlayacak. Ardından sırasıyla Türk Ocakları, Atatürkçü Düşünce Derneği, Dadaloğlu Derneği, Yeni Ufuklar Derneği, Bilgiyurdu Derneği ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası ziyaret edilecek.

26 Haziran Cuma 
İkinci günün sabahında Sanayi Odası ve Ticaret Odası ziyaretleri yapılacak. Öğle saatlerinde şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Daha sonra Kayseri Valiliği ve Organize Sanayi Bölgesi programda yer alacak. Günün sonunda ise Talas ilçesinde esnafla buluşulacak.

27 Haziran Cumartesi 
Üçüncü günün en önemli etkinliği, Develi İlçe Başkanlığı’nın açılış töreni olacak. Saat 14.00’te yapılacak törenle Zafer Partisi’nin Kayseri’deki örgütlenme çalışmaları yeni bir aşamaya taşınacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Bir Adım
Talas'ta Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Bir Adım
Burun Eğriliklerinde Ağrısız, Tamponsuz Tedavi Mümkün
Burun Eğriliklerinde Ağrısız, Tamponsuz Tedavi Mümkün
Ümit Özdağ Kayseri'de Yoğun Ziyaret Programında
Ümit Özdağ Kayseri’de Yoğun Ziyaret Programında
Kayseri'de 1740 Din Görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi
Kayseri'de 1740 Din Görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi
Develi Dengelli Yaylası Su'ya Kavuştu
Develi Dengelli Yaylası Su'ya Kavuştu
Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek
Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!