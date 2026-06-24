Ümit Özdağ Kayseri'de Yoğun Ziyaret Programında
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 25-26-27 Haziran 2026 tarihlerinde Kayseri'ye geliyor. Partisinin en yüksek oy aldığı şehirlerden biri olan Kayseri'de Özdağ, üç gün boyunca yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirecek.
Kayseri'de yaşanan Suriye Olayları dolayısıyla adı sık gündeme gelen Ümit Özdağ Kayseri’de Yoğun ziyaret programıyla partilileriyle buluşacak.
25 Haziran Perşembe
Programın ilk günü parti il başkanlığında düzenlenecek rozet takma töreniyle başlayacak. Ardından sırasıyla Türk Ocakları, Atatürkçü Düşünce Derneği, Dadaloğlu Derneği, Yeni Ufuklar Derneği, Bilgiyurdu Derneği ve Hürriyetçi Eğitim Sendikası ziyaret edilecek.
26 Haziran Cuma
İkinci günün sabahında Sanayi Odası ve Ticaret Odası ziyaretleri yapılacak. Öğle saatlerinde şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek. Daha sonra Kayseri Valiliği ve Organize Sanayi Bölgesi programda yer alacak. Günün sonunda ise Talas ilçesinde esnafla buluşulacak.
27 Haziran Cumartesi
Üçüncü günün en önemli etkinliği, Develi İlçe Başkanlığı’nın açılış töreni olacak. Saat 14.00’te yapılacak törenle Zafer Partisi’nin Kayseri’deki örgütlenme çalışmaları yeni bir aşamaya taşınacak.