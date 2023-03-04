Ümit Özdağ: Mansur Yavaş aday olmuyor diye Türk halkı Türk demokrasisi çaresiz değildir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman taraftarının alınmaması kararına tepki göstermek için maçın oynanacağı Kayseri'ye geldi. Tribünlerde yerini alan Özdağ, "Fenerbahçe taraftarının alınmadığı statta Fenerbahçe seyircisini temsilen geldik” dedi.

Özdağ, Ankara Büyükşehit Belediye Başkanı Mansur Yavaş için yarın yapacağı adaylık çağrısının sorulması üzerine de, “Bu çağrı sonrasında halkın göstereceği tepkiyi beklemeden Mansur Yavaş bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu’na olan desteğini ifade etti. Demek ki Türk halkının taleplerine, ricalarına karşı bir duyarlılığı bu noktada temsil etmiyor. O da kendi tercihi. Biz de daha fazla meseleyi zorlamayı uygun görmüyoruz. Ama Mansur Yavaş aday olmuyor diye Türk halkı Türk demokrasisi çaresiz değildir. Saray rejimini açacak çözümleri Türk siyaseti üretecektir” şeklinde konuştu.