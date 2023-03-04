Ümit Özdağ: Mansur Yavaş aday olmuyor diye Türk halkı Türk demokrasisi çaresiz değildir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın aday olmaması durumunda da Türk  demokrasisinin çaresiz olmadığını söyledi. 

PAYLAŞ
  • 04.03.2023 18:18
  • Güncelleme: 04.03.2023 18:18
  • 42
Ümit Özdağ: Mansur Yavaş aday olmuyor diye Türk halkı Türk demokrasisi çaresiz değildir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman taraftarının alınmaması kararına tepki göstermek için maçın oynanacağı Kayseri'ye geldi. Tribünlerde yerini alan Özdağ, "Fenerbahçe taraftarının alınmadığı statta Fenerbahçe seyircisini temsilen geldik” dedi. 

Özdağ, Ankara Büyükşehit Belediye Başkanı Mansur Yavaş için yarın yapacağı adaylık çağrısının sorulması üzerine de, “Bu çağrı sonrasında halkın göstereceği tepkiyi beklemeden Mansur Yavaş bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu’na olan desteğini ifade etti. Demek ki Türk halkının taleplerine, ricalarına karşı bir duyarlılığı bu noktada temsil etmiyor. O da kendi tercihi. Biz de daha fazla meseleyi zorlamayı uygun görmüyoruz. Ama Mansur Yavaş aday olmuyor diye Türk halkı Türk demokrasisi çaresiz değildir. Saray rejimini açacak çözümleri Türk siyaseti üretecektir” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sigorta şirketlerinin 'deprem' oyunu

Sigorta şirketlerinin 'deprem' oyunu

Mimar Oktay Çağlıbulanık, 'Yeni cami yapmak yerine eski camiler restore edilmeli'

Mimar Oktay Çağlıbulanık, “Yeni cami yapmak yerine eski camiler restore edilmeli”

Melikgazi Belediyesi'nden depremzede öğrencilere ücretsiz LGS ve YKS kursu

Melikgazi Belediyesi'nden depremzede öğrencilere ücretsiz LGS ve YKS kursu

İYİ Partili Özhan: 'Meral Akşener'in ortaya koyduğu irade milli iradedir'

İYİ Partili Özhan: “Meral Akşener’in ortaya koyduğu irade milli iradedir”

160 bin liralık uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

160 bin liralık uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yıldız: 'Karot numunesi alınmasının binaya zararı olmaz'

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yıldız: “Karot numunesi alınmasının binaya zararı olmaz”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Jandarma ekipleri depremzede çocuklarla oyunlar oynadı

Kayseri Jandarma ekipleri depremzede çocuklarla oyunlar oynadı

Trafodan 250 litre yağ ve bakır kablo çalan şüpheli yakalandı

Trafodan 250 litre yağ ve bakır kablo çalan şüpheli yakalandı

DAHA FAZLA
Ali Koç, futboldan önce basketbol maçını izledi

Ali Koç, futboldan önce basketbol maçını izledi

Ümit Özdağ: Mansur Yavaş aday olmuyor diye Türk halkı Türk demokrasisi çaresiz değildir

Ümit Özdağ: Mansur Yavaş aday olmuyor diye Türk halkı Türk demokrasisi çaresiz değildir

İlaçla birlikte greyfurt tüketimine dikkat!

İlaçla birlikte greyfurt tüketimine dikkat!

Taraflarlar birbirine girdi

Taraflarlar birbirine girdi

Kayserispor taraftarından Çamlı'ya destek, Ali Koç'a sitem

Kayserispor taraftarından Çamlı'ya destek, Ali Koç'a sitem