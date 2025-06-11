Ümit Özdağ, tutuklanma nedenini Öcalan'a bağladı

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan yargılanmaya başlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ savunmasında 'Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır' dedi.

Ümit Özdağ, tutuklanma nedenini Öcalan'a bağladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanmaya başlandığı davada Cumhuriyet Savcısı Özdağ için 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Özdağ savunmasında; "Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim tutuklu olma sebebim Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir" diye konuştu.

Mahkeme, Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi

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