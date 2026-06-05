Umre Ödüllü Bilgi Yarışmasında Başarılı Öğrencilere Ödül

Yarışmada Türkiye ikincisi ve Kayseri birincisi olan Aleyna Nur Turan ile Türkiye 71’incisi ve Kayseri ikincisi olan Barış Burak Ülker, İl Müftülüğünde ağırlandı. Başarılı öğrencileri tebrik eden İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Bilgi yarışmasında elde ettiğiniz bu güzel başarı bizleri memnun etti. Sizleri gönülden tebrik ediyor, hayatınız boyunca muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Müftü Ayvaz tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Kabulde Vaiz Aynur Şapcı ve Din Hizmetleri Uzmanı Akif Görmez de hazır bulundu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

