Umuma açık işyerleri ve metruk binalar kontrol edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında yapılan çalışmalarda dilencilik yapan 1 kişiye işlem yapılırken aranması bulunan 2 kişi de yakalandı.

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  • 04.12.2023 13:24
  • Güncelleme: 04.12.2023 15:02
Umuma açık işyerleri ve metruk binalar kontrol edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında yapılan çalışmalarda dilencilik yapan 1 kişiye işlem yapılırken aranması bulunan 2 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Çocuk Şube Müdürlüğü’nce 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; ’Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 6 aileye adli, dilencilik yapan 1 kişi ise idari işlem yapıldı. Çocukların korunmasına yönelik farklı zamanlarda yapılan 58 denetimde ise 449 kişi sorgulanırken aranması olan 2 kişi yakalandı.

Ekiplerce 64’ü internet ve oyun salonu olmak üzere 106 umuma açık işyeri, park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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