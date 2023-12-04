Umuma açık işyerleri ve metruk binalar kontrol edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında yapılan çalışmalarda dilencilik yapan 1 kişiye işlem yapılırken aranması bulunan 2 kişi de yakalandı.
- 04.12.2023 13:24
- Güncelleme: 04.12.2023 15:02
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında yapılan çalışmalarda dilencilik yapan 1 kişiye işlem yapılırken aranması bulunan 2 kişi de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Çocuk Şube Müdürlüğü’nce 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; ’Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 6 aileye adli, dilencilik yapan 1 kişi ise idari işlem yapıldı. Çocukların korunmasına yönelik farklı zamanlarda yapılan 58 denetimde ise 449 kişi sorgulanırken aranması olan 2 kişi yakalandı.
Ekiplerce 64’ü internet ve oyun salonu olmak üzere 106 umuma açık işyeri, park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.