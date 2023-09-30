Umut zeka tescillendi

Sivas’ta eğitimci “Umut zeka” fikirlerini tescilleyip patentini aldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde umut ve zekâ konusunda araştırmalar yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir’in geliştirip kavramsallaştırdığı “Umut Zekâsı” fikirlerini Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından eğitim ve öğretim hizmetleri alanında bir marka olarak tescilledi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Marka Tescil Belgesini İlçe Kaymakamı Abdullah Sarı’ya arz etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Abdullah Sarı da Millî Eğitim Müdürü Muharrem Demir’i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Demir “umut zekayı”, “Umut zekâsını, güçlüklerle başa çıkma yeteneği, zor durumlar karşısında motivasyonu koruma, gelecekteki fırsatları görebilme ve kişisel hedeflere ulaşma isteği olarak tanımlayabiliriz. Umut zekası, kişinin umutlu bir tutum sergileyerek, zorluklarla karşılaştığında pozitif bir bakış açısıyla hareket etmesini ve motivasyonunu sürdürmesini sağlar. Umut zekâsı, bir kişinin hayal kırıklığına uğradığında veya olumsuz durumlarla karşılaştığında umutlu kalmayı ve geleceğe dair umut taşımaya devam etmeyi içerir. Bu zekâ türü, kişinin dirençli olmasını, hedeflerine ulaşma yolunda engellerle mücadele etmesini ve hayatındaki olumlu değişimleri sağlamak için çaba sarf etmesini teşvik eder. Umut zekâsı, bir kişinin kişisel gelişimini, başarılarını ve memnuniyetini etkileyen önemli bir faktördür. İnsanlar umut zekâsını geliştirerek, yaşamın zorluklarıyla başa çıkabilir, hedeflerine ulaşabilir ve daha tatmin edici bir hayat yaşayabilirler” şeklinde ifade etti.