Üniversite, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Tarım İş birliği protokolü imzalandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında eğitim, araştırma ve uygulama konularında iş birliği yapılması için protokol imzalandı.

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  • 22.05.2023 17:12
  • Güncelleme: 22.05.2023 17:12
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Üniversite, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Tarım İş birliği protokolü imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında eğitim, araştırma ve uygulama konularında iş birliği yapılması için protokol imzalandı.

Protokole; Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına ise Enstitü Müdürü Dr. Abdullah Çil imza attı. Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da katıldı. İmza töreninin akabinde açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokolün her iki taraf için de hayırlara vesile olmasını temenni ederek protokolde emeği geçenlere teşekkür etti. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil ise açıklamalarında iki değerli kurum arasında önemli bir protokol yapıldığını ifade ederek verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu’ya ve Üniversite yönetimimize teşekkür etti.

Tören günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

İHA

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