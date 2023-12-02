Üniversite kavşağında yeni düzenleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yolu üzerinde bulunan Üniversite Kavşağı'nda tamamlanan düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç 'Esenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde bu kavşak düzenlemesiyle hem kavşak rahatlamış olacak hem de yolumuz açılmış olacak. Şehrimize Üniversite Kavşağı'mız hayırlı, uğurlu olsun diyoruz' dedi.

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  • 02.12.2023 12:12
  • Güncelleme: 02.12.2023 19:40
Üniversite kavşağında yeni düzenleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yolu üzerinde bulunan Üniversite Kavşağı’nda tamamlanan düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç; “Esenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde bu kavşak düzenlemesiyle hem kavşak rahatlamış olacak hem de yolumuz açılmış olacak. Şehrimize Üniversite Kavşağı’mız hayırlı, uğurlu olsun diyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Erciyes Üniversitesi arasında yer alan Üniversite Kavşağı’nda tamamlanan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemeleri esnasında açıklamalarda bulunarak, “Üniversite kavşağımızdaki düzenlemelerde sona geldik. Gecenin bu saatinde sağ olsun ekibimiz çalışıyor. Bu süre içerisinde, servis yolu diye bilinen millet bahçemizin kenarındaki yolu trafiğe kapatmak durumunda kaldık. Vatandaşlarımıza bu manada sıkıntı oluşturduğunun da farkındayız ama inşallah tamamlandı, toparlandı. Esenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde bu kavşak düzenlemesiyle hem kavşak rahatlamış olacak hem de yolumuz açılmış olacak. Şehrimize Üniversite Kavşağı’mız hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin” diye konuştu. Sürücülere de seslenen Başkan Büyükkılıç; “Sürücülerden ricamız, her zaman olduğu gibi yol standardı yükseldikçe sürat artıyor, kurallara uysunlar diye buradan belirtiyor emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatinde çalışan kardeşlerimizin de ellerine sağlık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, trafiği aksatmamak ve mağduriyet oluşturmamak adına çalışmalarını gece saatlerinde yürüttü. Çalışma ile kavşak, araçlar ve yayalar için daha kullanışlı ve konforlu hale getirilmiş şekilde trafiğe açıldı.

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İHA

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