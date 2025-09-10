Üniversite kayıtları 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2025 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkının 12 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi. Başkan Özvar: “2025-YKS sonuçlarıyla yükseköğretim programlarına yerleştiği hâlde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara tanınan mazeret kayıt hakkı 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamdaki adaylarımız, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurarak mazeretlerinin uygun bulunması hâlinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın, bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.