Üniversite kayıtları başladı

YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar 1-5 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci başladı. Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, adaylar 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında üniversitelere kayıtlarını yaptırabilecek. Elektronik kayıt (e-kayıt) işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri üniversitelerin internet sitelerinden takip etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Elektronik kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversiteye giderek işlem yapmalarına gerek olmayacak.

