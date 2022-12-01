Üniversite öğrencileri Pençe-Kilit şehitlerini unutmadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler Pençe-Kilit Operasyonu şehitleri için saygı yürüyüşü düzenleyerek terörü protesto etti.

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  • 01.12.2022 00:12
  • Güncelleme: 01.12.2022 00:12
Üniversite öğrencileri Pençe-Kilit şehitlerini unutmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler Pençe-Kilit Operasyonu şehitleri için saygı yürüyüşü düzenleyerek terörü protesto etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırması sonucu şehit olan askerler unutulmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ülkü Ocakları Teşkilatı şehitler için bir anma programı düzenledi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından kampüs içerisinde toplanan onlarca üniversite öğrencisi dev Türk bayrağı açarak Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin fotoğraflarını taşıyıp ‘Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atarak yürüdü. Terörün lanetlendiği program yurt yemekhanesinde Kuran-ı Kerim’in okunması ve duaların edilmesiyle son buldu.

İHA

Kayseri Gündem
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