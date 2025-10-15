Üniversite öğrencilerinden çevre temizliği ve doğa yürüyüşü

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Ağırnas yer altı şehri, Koramaz Vadisi, Gesi, Vekse mahallesi ve çevresinde ‘Temiz bir Dünya ,Temiz bir gelecek. Doğayı Temiz Tutalım’ etkinliği düzenledi. Aynı zamanda doğa yürüyüşü yapan ekip, etkinlik kapsamında güzergah boyunca çevre temizliği yaptı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem 6. etkinliğimiz olarak Ağırnas, Gesi, Koramaz Vadisi ve Çevresinde Temiz bir Dünya ,Temiz bir gelecek. Doğayı Temiz Tutalım etkinliği düzenledik. Çevre bilinci, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması gerektiğini vurgular. İnsan aktivitelerinin doğaya olan etkilerini anlamak ve bu etkileri minimize etmek, ekosistemlerin dengesini korumak için hayati önem taşır. Bizlerde bu bilinci öğrencilerimize kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için bu etkinliğimizi düzenledik. Etkinliğimize katılan değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat boyunca etkinlik yapan öğrenciler etkinliğinin bitiminde hatıra fotoğrafı çektirdi.