Üniversite öğrencilerinden TSK'ye dua

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek olmak amacıyla dua etti.

PAYLAŞ
  • 25.11.2022 09:08
  • Güncelleme: 25.11.2022 09:08
Üniversite öğrencilerinden TSK'ye dua
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek olmak amacıyla dua etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesinde Türk ordusuna destek amacıyla dua edildi. Vize sınavlarının öncesinde öğrencilerde farkındalık oluşturmak için tüm sınıflarda aynı anda okunan duaya İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Ordumuzu tebrik ediyoruz”

Dekan Aslan, yaptığı konuşmada “Vatanımız, bayrağımız, milletimiz, kutsal değerlerimiz adına çıkmış oldukları yolda ordumuzu tebrik ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız her zaman vatanımız için savaşan ve çabalayanlarla birliktedir” dedi.

Dekan Aslan’ın konuşmasının ardından Yahya Kemal Beyatlı’nın “Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur Ya Rabbi” şiiri seslendirilerek dua edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzinde beklenen indirim kesinleşti

Benzinde beklenen indirim kesinleşti

Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı

Kalaşnikof için evine özel bölme yaptı

Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi Yapıldı

Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi Yapıldı

Başkan Büyükkılıç'a STK Ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç'a STK Ziyaretleri

Kışlık lastik için son günü beklemeyin

Kışlık lastik için son günü beklemeyin

Ali Çamlı: 'Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz'

Ali Çamlı: 'Berna başkan Kayserispor'dan kopamaz'

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere: 'Bizim her şeyimizsiniz, iyi ki varsınız'

Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere: 'Bizim her şeyimizsiniz, iyi ki varsınız'

ORAN'dan 'Rota Yozgat' protokolü

ORAN'dan 'Rota Yozgat' protokolü

DAHA FAZLA
Erciyes'e lapa lapa kar yağdı

Erciyes'e lapa lapa kar yağdı

Başkan İncetoprak: 'Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur'

Başkan İncetoprak: 'Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur'

Hak-İş'li kadınlar kadına yönelik şiddete 'hayır' dedi

Hak-İş'li kadınlar kadına yönelik şiddete 'hayır' dedi

ErVa'nın Kasım Ayı Konuğu Nurullah Genç

ErVa'nın Kasım Ayı Konuğu Nurullah Genç

Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı