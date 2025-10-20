  • Haberler
  • Gündem
  • Üniversite Öğrencilerine Katlı Kavşakta Şantiye Deneyimi

Üniversite Öğrencilerine Katlı Kavşakta Şantiye Deneyimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, inşaat mühendisliği öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla şantiyelerinin kapılarını açarak uygulamalı ders imkanı sağlıyor. Bu girişim, geleceğin mühendislerini yetiştirmek ve teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını göstermek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Üniversite Öğrencilerine Katlı Kavşakta Şantiye Deneyimi

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerini, DSİ Ana Tamir Katlı Kavşağı ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm projelerindeki şantiyelerde ağırladı. Öğrenciler, burada fore kazık çalışmaları ve zemin iyileştirme uygulamalarını yerinde görme fırsatı buldu. Bu tür uygulamalar, öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmelerine yardımcı oluyor.

Şantiye Alanında İnteraktif Dersler

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı, şantiyelerin adeta bir laboratuvar işlevi gördüğünü belirterek, öğrencilerin gelecekte dirençli şehirler inşa edecek mühendisler olarak yetiştirilmelerine katkı sağlandığını vurguladı. Öğretim üyeleri, uygulamalı dersler vererek öğrencilerin şantiye alanındaki çalışmaları daha iyi anlamalarına yardımcı oldu.

Öğrencilerin Memnuniyeti

Öğrenciler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulamalı eğitim imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Bu tür etkinliklerin, inşaat mühendisliği eğitiminin kalitesini artırdığı ve öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olduğu ifade edildi.

Bu projenin, Kayseri'nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olma hedefine önemli bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü
Başkan Palancıoğlu: 'Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi'de bulunabilecek'
Başkan Palancıoğlu: “Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi’de bulunabilecek”
Bakan Yerlikaya, 'Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik'
Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik”
Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti'
Başkan Palancıoğlu: “Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti”
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!