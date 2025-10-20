Üniversite Öğrencilerine Katlı Kavşakta Şantiye Deneyimi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, inşaat mühendisliği öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla şantiyelerinin kapılarını açarak uygulamalı ders imkanı sağlıyor. Bu girişim, geleceğin mühendislerini yetiştirmek ve teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını göstermek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerini, DSİ Ana Tamir Katlı Kavşağı ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm projelerindeki şantiyelerde ağırladı. Öğrenciler, burada fore kazık çalışmaları ve zemin iyileştirme uygulamalarını yerinde görme fırsatı buldu. Bu tür uygulamalar, öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmelerine yardımcı oluyor.
Şantiye Alanında İnteraktif Dersler
Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı, şantiyelerin adeta bir laboratuvar işlevi gördüğünü belirterek, öğrencilerin gelecekte dirençli şehirler inşa edecek mühendisler olarak yetiştirilmelerine katkı sağlandığını vurguladı. Öğretim üyeleri, uygulamalı dersler vererek öğrencilerin şantiye alanındaki çalışmaları daha iyi anlamalarına yardımcı oldu.
Öğrencilerin Memnuniyeti
Öğrenciler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulamalı eğitim imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Bu tür etkinliklerin, inşaat mühendisliği eğitiminin kalitesini artırdığı ve öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına yardımcı olduğu ifade edildi.
Bu projenin, Kayseri'nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olma hedefine önemli bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.