Üniversite Öğrencilerine Kültür Yolu Gezisi

Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliği ile kente yeni gelen üniversite öğrencilerine yönelik şehri tanıtmak için başta Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi olmak üzere kültür yolu gezisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi’nde öğrenim gören ve kente yeni gelen üniversite öğrencilerine yönelik şehri tanıtmak için kültür yolu gezisi düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Yolu’nda gerçekleştirdiği rehber eşliğindeki gezide, öğrencilere kentin tarihi eserleri tanıtılırken, Türkiye’nin incisi Erciyes Kayak Merkezi’nde teleferik gezisi de yapıldı. Kayseri’yi öğrenci şehir olarak niteleyen ve verdiği destekler için Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gezi öncesi yaptığı konuşmada; “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile kültür şehri, tabiat şehri, gastronomi şehri Kayseri’mizi öğrencilerimize gezdirdik. Kış turizmi açısından Erciyes dağı önemli bir değer. Kayseri şehri, öğrenci şehridir. Bize verdikleri destekler için Büyükşehir Belediyemize, sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Öğrencilere bu etkinlik ile birlikte şehri tanıma fırsatı yakalayacaklarını belirten Karamustafa, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kayseri’yi tanıyacaksınız. Önce kültür yolunu gezeceksiniz, sonrasında da Erciyes Dağı’na gideceksiniz. Şehrimizi tanımanız, öğrenim gördüğünüz şehrimizi bilmeniz kıymetli. Erciyes Kayak Merkezi’mizi ve imkânlarını tanıma fırsatı elde edeceksiniz. Bunun için Erciyes A.Ş.’mizin değerli yönetim kurulu başkanına, Hamdi beye teşekkür ediyoruz. Buna benzer etkinliklerimiz ileride de olacak. İnşallah sizlerin sadece kampüste değil, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif birçok etkinliklerle buradan daha nitelikli bir şekilde mezun olmanız için elimizden geleni yapacağız. Tekrar Büyükşehir Belediyemize, sayın başkanımıza ve bütün ekibe teşekkür ediyoruz.”

Prof. Dr. Karamustafa, öğrencilerin Kayseri Kültür Yolu’nu gezeceklerini, kültürün, tarihin, turizmin merkezi, kadim kent Kayseri’yi tanıyacaklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç’ın gençlere selamını ileten ve Anaoldu’nun ortasında çok köklü ve kadim bir şehir olan Kayseri’yi tanıtmak istediklerini dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise “Kayseri’yi zamanla daha iyi tanıyacaksınız. Gerçekten çok köklü ve kadim bir şehir. Anadolu’nun ortasında bütün ticaret yollarının üzerinden geçtiği bir şehir. Bizim, üniversite öğrencileri şehrini tanıyor diye bir projemiz vardı. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımız çok selam söyledi. Biz gerçekten sizleri seviyoruz. Çünkü bizlerin gönüllü elçilerimizsiniz. Çok büyük bir networke sahipsiniz” diye konuştu. Yeni eğitim öğretim döneminde 13 binin üzerinde yeni öğrenci olduğunu söyleyen Elcuman, “Sizler her biriniz şehrimizi tanıtmada gönül elçisi olacaksınız. Yarın bir gün şehri iyi tanıdıkça, şehrin güzelliklerini anladıkça arkadaşlarınıza, yakın çevrenize bunu anlatacaksınız. Bence bu çok değerli. Umarım çok keyifli bir gezi olur. Rehber arkadaşlarımız size eşlik edecekler. Şehrin bir miktar zenginliğini, hepsini değil ama bir miktar zenginliğini anlatacaklar. Biz birçok imkân sunmaya çalışıyoruz size. Lütfen bu şehri tepe tepe gezin, kullanın. Her bir köşesini, sokağını ayrı ayrı öğrenin. İyi eğlenceler, iyi geziler diliyorum” şeklinde konuştu. Elcuman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere çok önem verdiklerini, herhangi bir ihtiyaç olduğunda hep yanlarında olduklarını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi öğrencileri de bu etkinlik için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, Erciyes Dağı’na çıktıklarını, teleferik gezisi yaparak, sucuk ekmek yediklerini söylediler. Öğrenciler, Erciyes’e ilk defa geldiklerini belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi’ne teşekkür ettiler.