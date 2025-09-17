Üniversite Öğrencilerine Standlı Karşılama

Genç ve öğrenci dostu Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından yükseköğrenim görmek üzere Kayseri’ye gelen üniversite öğrencilerini otogar, Cumhuriyet Meydanı, yurtlar bölgesi ve üniversite kampüslerinde kurduğu stantlarla karşılayarak, Kayseri’yi öğrencilere tanıtıyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, Ulaşım A.Ş., ve KAYMEK A.Ş. tarafından Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali ve yurtlar bölgesinde kurulan stantlarla 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilerek, Kayseri’ye gelen öğrenciler karşılanıyor ve Büyükşehir’in öğrencilere yönelik faaliyetleri de anlatılıyor.

Kente ilk kez gelen öğrencilerin, henüz yabancısı oldukları bir şehirde gündelik hayatlarını kolaylaştırmayı ve kendilerine özel kamu hizmetlerinden maksimum verimi almalarını amaçlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, rehberlik ve danışmanlık hizmeti ile öğrencilere hem ‘şehre hoş geldiniz’ diyor hem de kütüphanelerini, konservatuvarlarını, Kaybis hizmetini, KAYTUR, KAYMEK ve Spor A.Ş. faaliyetleri ile ulaşım destek hizmetlerini tanıtıyor.

Uygulama kapsamında hizmet alan öğrenciler örnek uygulama karşısındaki şaşkınlık ve beğenilerini övgü dolu sözlerle dile getirdiler.

“Şehir Güzel. Özellikle Şehir Yapısı, Yollar Geniş, Ulaşım Rahat”

Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisindeki hizmetten yararlanan Uçak Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Kerem Özipek, Büyükşehir’in ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Henüz şehre geleli 2-3 gün oldu. Kampüsü gezerken burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu bir stantta bize yardımcı olmak istediler. Eskişehir’de böyle bir hizmet görmemiştim. Çamaşır yıkama hizmeti, kampüsün yakınındaymış oraya gidip bakacağız. Bu hizmet bizim için çok iyi olur. Yabancı dil konusunda bedava hizmetleri varmış, çok önemli bir şey çünkü kurs fiyatları çok fazla. Onun dışında KBB Trafik Uygulaması indirmiştim gayet iyi. Daha yeni geldim ama bu iki, üç günde fazlasıyla yardımcı oldular bize daha da yardımcı olacaklarını umuyorum. Şehir güzel, ben sevdim. Yapısı çok güzel, özellikle şehir yapısı, yollar geniş, ulaşım rahat. Tramvay olsun, otobüs olsun hatlar çok sık geçiyor. Bu bize yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederim Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bize yardımcı oldukları ve olacakları için.”

“Öğrenci Şehri Olarak Kayseri’yi Daha İyi Tanıma İmkânı Buldum”

Uygulama ile sorularına karşılık bularak iyi bir hizmet aldığını belirten bir diğer Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Aydoğdu da “Öğrenci şehri olarak Kayseri’yi daha iyi tanıma imkânı buldum. Güzel bir şehir, belediye de güzel çalışıyor. Teşekkür ederim” dedi.

“Şehrimize Yeni Gelen Öğrencilerimizin Kendilerini Evlerinde Gibi Hissetmeleri İçin Destekler Sunuyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile şehre yeni gelen yükseköğretim öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ayten Özsoy, “Bu hizmeti 5 yıldır sürdürmekteyiz. Öğrencilerimize, Büyükşehir Belediyemizin sunduğu imkânlar, KAYTUR’daki indirimler, KAYMEK’te ücretsiz kurslarımız, ücretsiz çamaşırhanelerimiz ile ilgili bilgiler vermekteyiz. Ayrıca KBB Trafik Mobil uygulamasını cep telefonlarına indirerek o konuda da bilgi vermekteyiz. Ayrıca şehrimize yeni gelen öğrencilerimizin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için destekler sunmaktayız. Bu konuda da her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmekteyiz. Sahada da stantlarımızla belediyemizin Beyaz Masa ve Alo 153 birimleri ayrıca KAYMEK A.Ş. personeli ile hizmet sunmaktayız” diye konuştu.

KAYMEK eğitmenlerinden Ahmet Enes Bayyurt ise Erciyes Üniversitesi kampüsünde kurulan stantta KAYMEK kurslarını tanıttıklarını ifade ederek, “KAYMEK’in içerisinde hem istihdam hem dil hem de kişisel gelişim kurslarımız var ve kurslarımız tamamen ücretsiz. Öğrencilerimiz www.kaymekonline.com adresini ziyaret ederek gerekli kayıtları yaptırıp eğitimlere başlayabilirler” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti, 26 Eylül 2025’e kadar sürecek.