Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğlenceli Etkinlikler

Özellikle kente yeni gelen üniversite öğrencilerine rehberlik hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin kültürel değerlerini tanıtma amacını da güttü. Abdullah Gül Üniversitesi kampüsünde kurulan stantlarda, öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlendi. Spor A.Ş., gençlere spor aktiviteleri sunarak hareketli bir atmosfer yaratırken, KAYMEK stantında öğrenciler geleneksel ebru sanatını deneyimleme fırsatı buldu. Alo 153 İletişim Merkezi ise öğrencilere ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sundu.

Etkinlikte, Alo 153 & Beyaz Masa standında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik sunduğu hizmetler tanıtıldı ve Kayseri'nin tarihî ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenci Dekanlığı Koordinatörlüğü, etkinliğin kampüs farkındalığını artırmak açısından önemine dikkat çekti. Öğrencilerin şehri ve üniversiteyi tanımaları için bu tür etkinliklerin büyük bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Katılımcılar, etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetler için teşekkürlerini ilettiler. Öğrenciler, spor aktiviteleri ve sanatsal deneyimlerin kendilerine mutluluk ve huzur verdiğini ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu çok yönlü etkinliği, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve gençlerin sosyal, kültürel ve bireysel gelişimine önemli katkılarda bulundu.