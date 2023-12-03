Üniversite rektörlerinden İsrail'e kınama

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye'nin El-Faluce bölgesine düzenlediği hava saldırısında yaşadığı ev savaş uçakları tarafından hedef alınarak bombalanarak yaşamını yitiren Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyah Tayeh için Türkiye'deki Üniversite rektörleri İsrail'i kınayan bir mesaj yayımladı.

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  • 03.12.2023 10:23
  • Güncelleme: 03.12.2023 10:50
Üniversite rektörlerinden İsrail'e kınama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye’nin El-Faluce bölgesine düzenlediği hava saldırısında yaşadığı ev savaş uçakları tarafından hedef alınarak bombalanarak yaşamını yitiren Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyah Tayeh için Türkiye’deki Üniversite rektörleri İsrail’i kınayan bir mesaj yayımladı

Kayseri'de bulunan Üniversilerin Rektörlerinin de içinde bulunduğu Rektörler tarafından yapılan kınama mesajında, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerin rektörleri olarak, 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasından sonra, acımasız, vahşi, insanlık dışı saldırılarına tekrar başlayan İsrail’in, dünyanın gözü önünde sürdürdüğü büyük soykırımı kınıyoruz. Bir haftalık insani aranın ardından gelecek adına bir umut ve hayata tutunma mücadelesi veren, pek çoğu savunmasız masum bebek, çocuk, kadın ve yaşlı insanların zor şartlarda yaşadığı, işgal altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci kampının, 2 Aralık2023 tarihinde bombalanması sonucu 100’den fazla masum Filistinli şehit edilmiştir. Aynı saatlerde Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh, çocukları ve aile yakınlarıyla birlikte İsrail savaş uçaklarının Cibaliye’nin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda bizzat evi hedef alınarak şehit edilmiştir. 7 Ekim 2023 tarihinden beri Filistin ve Gazze’deki sivil kişileri ve kuruluşları, hastaneleri, eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri ve bilim insanlarını doğrudan hedef alan terör saldırılarını ve bu vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyoruz ve tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi, kayıtsız kalmaması gerektiğini bir kez daha önemle vurguluyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Rektörü merhum Prof. Dr. Sufyan Tayeh ve yakınları ile bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara yüce Allah’tan rahmet, tüm Filistinli kardeşlerimize başsağlığı diliyor, uluslararası aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet ediyoruz” denildi.

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