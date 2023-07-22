Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri 25 Temmuz'da başlayacak.

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  • 22.07.2023 11:45
  • Güncelleme: 22.07.2023 11:45
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Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih danışmanlığı yapacak.

Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin doğru tercih yapabilmesi için rehberlik hizmetini başlatan Büyükşehir, 25 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Kayseri Kale’sinde Tercih Danışmanlığı Günleri gerçekleştirecek. Uzman tercih danışmanları üniversite adaylarına birçok alternatif sunarak, onların özelliklerine ve hedeflerine göre tercih konusunda destek olacak.

1ha

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