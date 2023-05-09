Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na yoğun ilgi

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarının üçüncüsü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanında düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarının açılışına, NEVÜ Rektör Yardımcısı Mutluhan Akın, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık, NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Toprak Keskin, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) temsilcileri, okul yöneticileri ile üniversite adayı öğrenciler katıldı.

İhlas Haber Ajansına açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, “Üniversite olarak üyesi olduğumuz Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuar’ına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuar alanımızda 16 üniversite tanıtım stantlarıyla yer alıyor. Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi üniversite ayrıca farklı illerde öğrencilerimize üniversitemizi en iyi şekilde tanıtmak, onlara doğru bilgi vermek adına 26 Mayıs’a kadar sürecek olan fuarlara katılıyoruz. Değerli öğrenciler, hayatınızın en önemli tercihlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyorsunuz. Unutmayın ki sizler için meslek seçimi çok önemli ve hayatınızın bundan sonraki dönemini şekilleniyorsunuz. Burada bulunan üniversiteleri tanımanızın, üniversite hayatınıza dair seçimlerinize de büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fuarda NEVÜ’nün yanı sıra, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bulunduğu birçok devlet ve vakıf üniversiteleri stantlarıyla yer aldı. Fuarda ayrıca üniversitelerin yanı sıra teknolojik bilgi üreterek araştırmacılara iş imkânı oluşturan NEVÜ Kapadokya Teknopark ve İş ve Meslek Danışmanları stant açarak bilgilendirme yaptı.

NEVÜ standını ziyaret eden üniversite adayı öğrenci ve ailelerine, Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste; 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 57 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Fuarı öğrenciler ile birlikte gezen Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Köse “Açılan fuarda üniversitelerimizi ziyarete geldik. En çok beğendiğimiz stantlar NEVÜ ve Fırat Üniversitesi oldu. Öğrencilerimiz de çok memnun kaldılar. Özellikle gıda alanı ve metal teknolojileri bölümleri ile ilgili bir üst eğitimler hakkında bilgiler aldık” dedi.

Fuarı gezen öğrenciler ise en çok Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin dikkatlerini çektiğini söyledi.

Fuarda stant açarak Nevşehir’deki öğrencilere üniversitelerinin tanıtımı yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık ve Kültür Daire Başkanı Çetin Özdemir’de yaptığı açıklamada gençlerin daha çok teknoloji ve bilim alanında ihtisaslaşan üniversitelerin dikkatlerini çektiğini söyledi. Özdemir, “Bu fuar aslında bir sosyal sorumluluk çalışması. Öğrenciler bu fuarlar sayesinde gitmek istedikleri Üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgi alabiliyorlar” şeklinde konuştu.