Üniversitede eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin’in babası: Adalet yerini buldu

Üniversitede meydana gelen silahlı saldırı sonucu öldürülen Meliha Keskin’in sanık olan eski eşi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası Meliha Keskin’in babası ve avukatları açıklama yaptı. Baba Keskin açıklamasında, "adalet yerini buldu" dedi.

Üniversitede meydana gelen ve Meliha Keskin’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği davanın karar duruşması görüldü. Duruşma nedeniyle Kayseri Adliyesi ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya Meliha Keskin’in ailesi dışında avukatları, Kayseri Barosu avukatları ile bazı kadın platformları yetkilileri yer aldı. Olayda hayatını kaybeden Meliha Keskin'in babası İsmail Keskin duruşma sonrası açıklamasında, “Biz adaletten şaşmadık. Adelet de yerin buldu. Bir nebze de olsa acımız hafifledi. Bu dava bitmedi, devam edecek. Bu davanın takipçisiyiz. Avukatlara ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Bazı haberde olayla alakası olmayan şeyler yazılıyor. Bunlara dikkat edilmesini istiyorum. Bu davayı sürencinin devam ettireceğiz. Adaletimize sonuna kadar güveniyoruz hakim ve savcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ederiz” diye belirtti.

AVUKAT FULYA TÜRKİZ YİĞİT: BUGÜN OLMASI GEREKEN OLDU

Meliha Keskin’in ailesinin avukatlarından Fulya Türkiz Yiğit ise, “ Erciyes Üniveristesinde katledilen Meliha Keskin'in karar duruşması vardı. Karar duruşması boyunca da tüm yargılama süreci boyunca da sanık Ferhat Karakaya'nın başından itibaren pembe dizi tadında senaryolar yazdığını, hepimizin algılarıyla oynamaya çalıştığını, en derinden teessürlü bir şekilde hissettik ve yaşadık. Ama yine de bizim Türk yargımız hala kaldığı yerden devam ediyormuş. Hala Türk yargısına Türk adaletine olan inancımız tazelenebilecek şekilde bir karar çıktı. Sanık Ferhat Karakaya indirimsiz bir şekilde ağırlaştırılmış müebbete tabi tutuldu. Herhangi bir indirim, haksız tahrik senaryoları yazsalar da kravat indirimleri, pembe dizi tadındaki ağlamaları ya da veryansınları mahkeme nezninde zerre önemli olmadı. Bugün olması gereken oldu. Ama teşekkür edecek hale geldik. Hukuk mücadelemiz Ferhat Karakaya'nın diğer eylemlerine, tehditlerine yönelik olarak devam edecek. Biz bugün burada Meliha ablanın hakkını savunurken daha dün bir meslektaşımız öldürüldü. Kadın cinayetleri durmuyor ama son sözümüze kadar, son sesimize kadar da bizler kadın cinayetleriyle mücadele edeceğiz. Nerede bir ezilmiş, nerede bir mağdur varsa, avukatlar olarak onun arkasında durmaya devam edeceğiz. Özellikle Kayseri Baromuzla da biz teşekkür ediyoruz. Kayseri Baromuz da bu süreçte bize destek verdi” açıklamalarında bulundu.

AVUKAT ONAÇ: KRAVAT İNDİRİMİNİN ARTIK UYGULANMADIĞINI HERKESİN DUYMASINI İSTİYORUZ

Avukat Deniz Onaç da, “Dosyadaki eksikliklerin varlığını biz ses yükseltebilme cesareti gösterdiğimiz için bugün böyle bir karar çıktığından yegane hemfikiriz. Türk adaleti, kör de olsa, aksak da olsa bazen yerini buluyor. Bugün gerçekten hükümle yerini buldu. Senaryolar üreten, kendince haklılık yaratmaya çalışan, başlangıçtan beri müteveffa ablamızı suç ve eylemle kendince kusur yaratmak için iddialarda bulunan şahsa en üst hadden ceza verildi. Kravat indiriminin artık uygulanmadığını herkesin duymasını istiyoruz. Mahkemenin başından bu yana kravat takmayan arkadaşım hüküm günü kravat takmayı hatırladığını gördük. Ama bunun da hiçbir indirim almadığının derin mutluluğunu yaşıyoruz. İnfaz rejimi noktasında verilen cezanın nitelik itibariyle 4’de 4 olduğunu görüyoruz. Bu bizim için emsal niteliğinde bir karar. Ülkemiz için emsal niteliğinde bir karar. Ne yazık ki ülkemizde her gün birileri öldürülüyor. Bu noktada bizlere destek olan, bugüne kadar yanımızda olano herkese teşekkür ediyoruz. Ancak davamızın bugün burada sanmasınlar. Bugün burada olmamızın nedeni olan cinayetin gerçekleştiği eylem yeri olan üniversitenin bugüne kadarki kör ve sağır haline gerekli cevabı ihmal düzeyinden kaynaklanarak yapacağımız şikayetlerle artık onların üstüne gideceğiz. Devlet bu zamana kadar hep yanımızdaydı. Ama rektörümüzü hiçbir zaman yanımızda görmedik. Alınan kararı da dayanak göstererek üniversitemiz düzeyinde bu eylemin oluşmasına neden olan kim varsa hesap vermesi için gerekli başvuruları yapacağız. Bugün bir kadına yapılan cinayete dair bir hüküm çıktığını sanabiliriz. Bugün emsal niteliğinde bir kararla Türk yargısı ‘ben buradayım’ demeyi tekrardan bize hatırlattı” dedi.