Üniversitede eski eşini öldüren cinayet zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Duruşmaya öldürülen Meliha Keskin’nin yakınları ile tutuklu sanık F.K. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede son sözü sorulan sanık F.K., “Benim eski eşime karşı planlayarak yada tasarlayarak öldürme gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım, çok üzgünüm. Ben öldürecek olsam 2019 yılında öldürürdüm. Ben kötü yoldan döndermek istedim. Dükkanımı sattırdılar. Devlet bizim yanımızda diyerekten koruma kararı aldılar. Bunlar geçmişte babamı darbettiler. Beyin kanaması geçirdi. Üç çocuğum için DNA testi istiyorum. Müştekiler yalan söylüyorlar. Ben maktule tüfek doğrultmadım. Ben tüfek sıkmadım. Bağırma anında tüfek patladı. Yoksa ben çocuklarımı hem annesiz hem babasız bırakmazdım.

O anda olmayacak şey oldu. Keşke olmasaydı. Mahkemenin takdiridir. Sizin vicdanınıza bırakıyoruz. Ben 3 çocuğumdan dolayı çok üzgünüm. Vicdan azabı çekiyorum” diye belirtti.

Mahkeme heyeti sanık için indirim uygulamayarak ‘tasarlayarak kadına veya boşandığı eşine karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.