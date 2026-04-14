Üniversitede eski eşini öldüren cinayet zanlısı: 'Ruh sağlığım yerinde değildi'

Olay 23 Ekim 2025 tarihinde öğle saatlerinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Üç çocuk annesi Meliha Keskin eski eşi F.K. (43) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Otomobiliyle kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalanan zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanık F.K:’nın yargılanmasına devam edildi. Bir önceki Adli Tıp Kurumundan talep edilen sanığın akıl sağlığın yerinde çıktı. Bugünkü duruşmada olay anında Meliha Keskin’in yanında bulunan arkadaşları, bir tanık ve F.K.’nin akrabası ile bir arkadaşı tanık olarak dinlendi. Sanığın arkadaşı olan tanık ise, “F.K. olay günü beni arayarak ‘Çocuklarımın annesini öldürdüm’ dedi. F.K.’nın olayla ilgili bana gönderdiği gönderdiği videoyu silmedim, polise teslim ettim” diye belirtti.

Öldürülen Meliha Keskin’nin babası, “Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Adaletinize güveniyorum” dedi. Ablası ise, “Yıllarca böyle bir olay gelmesin diye uğraştık ama bu caniye engel olamadık. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Sanık F.K. ise bugünkü ifadesinde, “Boşandığım eşim ve ailesi beni psikolojik olarak bitirdiler. Ruh sağlığım yerinde değildi. Eski eşimin ailesi beni tehdit ediyordu. Berberlik yapan arkadaşım S.Ç. de bu olaya tanık oldu dinlenmesini istiyorum. Kendi oğlum da yalan söylüyor. Babamın mal varlığına çöktüler. Yalan söylüyorlar. Allah’ın huzurunda da sizin huzurunuzda da yalan söylüyorlar” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.