Üniversitede eski eşini öldüren cinayet zanlısının yargılanmasına başlandı

Olay 23 Ekim 2025 tarihinde öğle saatlerinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Üç çocuk annesi Meliha Keskin eski eşi F.K. (43) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Otomobiliyle kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalanan zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanık F.K:’nın yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık F.K, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır katıldı. Mahkemede konuşan sanık F.K:, “2008 yılında evlendiğim Meliha Keskin 2019'da boşanma davası açtı. 2022'de boşandık. Eski eşinim beni aldattı ve evli olduğumuz dönemde babamların ziynet eşyalarını çaldı. Uyarmamıza rağmen bir şey değişmedi ve evimizi ayırdık. Eski eşimin üniversiteye gittiğini bilmiyordum. Çocukları evde tek bıraktığını ve eve akşamları geldiğini duydum. Çocuklarının ihtiyacını karşılamak için uzaklaştırma kararını ihlal ettiğim oldu. Olay günü kullandığım pompalı tüfeği internetten aldım. Köyde kullanmak için almıştım, ruhsatı yok. Aracı da köye gitmek için kiralamıştım. Gitmeden eski eşimle konuşmak istedim. İyi insanlarla arkadaşlık etmediğini biliyordum. Evden ayrılırken taksiye bindi, üniversiteye gitti. Girişteki güvenliğe, 'Eşim içeri girdi, 10 dakika konuşup çıkacağım' dedim. İçeri girdim. Meliha, Edebiyat Fakültesi'nin içerisine girdi. Oradaki bir öğrenciye sordum. Kendi kendime 'Meliha öğretmen mi oldu?' dedim. Beni görüp paniklemesin diye arabadan inmedim. Arkadaşıyla kapıdan çıktı. Arabadan indim, tüfeği aldım. Etrafa sıkıntı vermeyeyim diye tüfeği eşofmanıma sardım. Tüfeği kullanmak için götürmedim.. Konuşmak istedim. Hakaretle karşılık vererek uzaklaştı. Ben de 'Bekle, kaçma 3 çocuğumuz var.' dedim. Panikledi, kaçarken tüfek ateş aldı. Nasıl ateş aldı bilmiyorum. Çevredekiler bağırıştı. Meliha yerdeydi. 'Ambulans çağırın' diyenler oldu, ben de 'ambulans çağırın' dedim. Telefonumun tuş kilidini açamadım. Çevredekiler, 'tüfeğini bırak' deyince arabaya bıraktım. Telefonumla video çekilmiş. Birkaç kişiye daha video gitmiş, haberim yok. Meliha'nın bu şekilde vurulduğunu görünce üzüldüm, pişman oldum. Arabaya bindim, emniyete gidiyordum. Trafik polislerine 'istemeyerek bir olay oldu' dedim. Sonra beni teslim aldılar. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Çocuklarımı annesiz bırakmak istemezdim. Ben hala olayın etkisindeyim" dedi.

MELİHA KESKİN’İN OĞLU: ŞİKAYETÇİYİM

Olayda hayatını kaybeden Meliha Keskin’in oğlu ise, “ Annemiz sürekli bizim yanımızdaydı. Hiç 2-3 gün bizi bırakıp eve gelmediği olmadı. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz babamızı istemiyorduk. Mahkeme kararı olduğu için görüşüyorduk. Her buluşmamızda, 'Ona bunu yedirmeyeceğim, en kısa zamanda gününü görecek, onun ölümü benim elimden olacak' derdi. Görüştüğümüzde anneme iftira atıyordu. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye belirtti. Meliha Keskin’in babası da şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.