Üniversiteler Tanıtım Fuarı, ERÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)) ev sahipliğinde 5 Mayıs 2023 Cuma günü Kayseri’de gerçekleştirilecek.

Anadolu’daki 13 üniversitenin oluşturduğu AÜB bu yıl 11 ilde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı düzenleyecek. 5 Mayıs 2023 Cuma günü İlk olarak Kayseri’de start verilecek olan Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı 26 Mayıs 2023 Cuma günü Amasya’da sona erecek. ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, 5 Mayıs 2023 Cuma Günü ERÜ Marinna Molu Amfide 13 üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan ERÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu yıl tercih yapacak tüm öğrencileri 5 Mayıs 2023 Cuma günü saat 10:00’da ERÜ Marinna Molu Anfi’de açılışı gerçekleştirilecek olan AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarına davet etti.

5 Mayıs 2023 Cuma günü tüm gün açık olacak fuarda, Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi’nin standları yer alacak.