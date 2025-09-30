  • Haberler
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında 2025-2026 Akademik Yılı'nda üniversite öğrencilerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla 'Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kayseri’de 2025-2026 Akademik Yılı’nda üniversite öğrencilerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen “Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Koordinasyon Toplantısı”, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

