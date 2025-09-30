'Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Koordinasyon Toplantısı'
Kayseri’de 2025-2026 Akademik Yılı’nda üniversite öğrencilerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen “Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Koordinasyon Toplantısı”, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi.