Üniversiteli gençlere haftada 3 gün çalışma, 19 bin lira kazanç

İŞKUR Gençlik programı kapsamında programa katılım sağlayan öğrencilere günlük cep harçlığı bin 83 liradan bin 375 liraya yükseltildi. Yeni program kapsamında öğrenciler ayda 14 günlük bir çalışma ile toplam 19 bin 250 lira destek alabilecek.

İŞKUR Gençlik programında öğrencilerin çalışma alanları ve program deyatları hakkında bilgiler veren İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, “ İŞKUR-Gençlik programı aslında geçen sene Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla hayata geçirdiğimiz, tüm Türkiye’deki devlet üniversiteleriyle uygulamış olduğumuz bir programdı. Bu yıl da Eylül-Ekim ayı gibi başvuruları aldık ve şu an program uygulanıyor. Ancak geçen hafta Sayın Bakanımızın açıkladığı üzere ücretlerde bir güncelleme oldu. İŞKUR -Gençlik programı; üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam ederken kendi üniversitelerinde, kendi alanlarıyla alakalı bilgi, deneyim ve tecrübe kazandıkları, aynı zamanda kendilerine harçlık edindikleri ve gelir desteği sağladıkları güzel bir programımız. Öğrenci, ders programına göre bunu haftanın bir günü de ayarlayabiliyor; en fazla üç gün yararlanabiliyor. Üç gün yararlanan bir öğrenci ayda 12 kez faydalandığında, günlük ücret bin 375 lira olarak güncellendiği için öğrenci açısından baktığımızda eline hatır sayılır bir harçlık geçiyor. Aynı zamanda öğrenci bu sayede iş disiplini kazanmış oluyor. Yani iş gücü piyasasına geçişte öğrenciye hem maddi hem de tecrübe anlamında aslında bir destek sağlanıyor. Genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primi de yine bizim kurumumuzca yatırılıyor. Bu programdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar faydalanabilir. Bununla ilgili yabancı öğrencilerden sorular geliyor ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır. Ayrıca aile hane gelirinin asgari ücretin üç katını aşmıyor olması gerekiyor. Bunun dışında birkaç şart daha var ama genel anlamda şartlar çok ağır olmadığı için bütün devlet üniversitesi öğrencileri faydalanabiliyor. Tabii bu süreçte öğrencilere; bağımlılıkla mücadele eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği, finansal okuryazarlık gibi farklı eğitimler veriliyor. Ayrıca bizim İş Kulübü liderlerimiz ile iş ve meslek danışmanlarımız tarafından mülakatın nasıl yapılacağı, özgeçmişin nasıl hazırlanacağı ve iş arama becerilerinin neler olduğu gibi konularda yıl içerisine yayarak iş arama becerileri eğitimi de veriyoruz. Üç üniversitemizle de çok uyumlu çalıştığımız için Sayın Rektörlerimize çok teşekkür ediyorum. Üniversite dekanlıkları ve hocalar, öğrencilere kendi bölümleriyle alakalı sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetler, toplumsal hizmet, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve ekosistemle alakalı projeler gibi alanlarda güzel görevler veriyorlar” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLERİN TEMİZLİK VE AĞIR İŞLERDE ÇALIŞTIRILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR’

Ayrıca öğrencilerin temizlik ve ağır işlerde çalıştırılması kesinlikle yasaktır. İletişim kurduğumuz ve görüştüğümüz öğrencilerden geri dönüşleri aldığımızda herkesin memnun olduğunu görüyoruz. Kayseri’de de 2 bin 536 öğrencimiz için kontenjan ayrılmış olup program şu an halihazırda devam ediyor. Bu İşgücüne Uyum Programı’nın genel yönetmeliğine göre; program kamu kurumlarında uygulanırsa adı İşgücüne Uyum Programı, üniversitede uygulanırsa İŞKUR -Gençlik programı oluyor. Bir kişinin toplamda belli bir gün sayısı kadar çalışma hakkı var; ancak o gün sayısı çok uzun olduğu için öğrenci bunu bir yılda hemen bitiremeyebiliyor. Bu sebeple program birkaç döneme yayılıyor ve bir sıkıntı olmuyor. Sistem, birçok kişinin faydalanması için bu şekilde tasarlanmış” şeklinde konuştu.