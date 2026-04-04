Üniversiteli gönüllü öğrencilerden Dünya Sokak Hayvanları Gününde anlamlı etkinlik

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü, patili dostlarımızın sevgi, merhamet ve korunma ihtiyacına vurgu yapmak adına her yıl dünya genelinde kutlanıyor. Kayseri’de de gönüllü üniversite öğrencileri bu anlamlı günü boş geçmedi. Bahçelievler mevkisinde sokaktaki canlarımıza mama dağıtan gençler, sokak hayvanlarının karınlarını doyurarak farkındalık yarattı.

Gönüllü öğrenci Behlül Yazıcı ise asıl amaçlarının kalıcı farkındalık oluşturabilmek olduğunu belirterek, “4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü için etkinlik planlarken amacımız sadece bir günlüğüne sokak hayvanlarını beslemek değildi. Asıl hedefimiz, insanların da bu sürece dahil olmasını sağlamak ve kalıcı bir farkındalık oluşturabilmekti. Çünkü biz biliyoruz ki bir kişinin davranışı değişirse, bu etki katlanarak büyür. Biz sadece mama dağıtmak yerine insanlara küçük paketler verdik ve ‘Sen de besle’ dedik. Yani sadece izleyen değil, sürecin bir parçası olan bireyler oluşturmaya çalıştık. Çünkü sokakta gördüğümüz her hayvan aslında hepimizin sorumluluğunda.Bu süreçte hem ekip olarak çok güzel bir dayanışma gösterdik hem de insanlardan olumlu geri dönüşler aldık. İnsanların durup mama alması, sorular sorması, sonrasında kendilerinin de beslemeye başlaması bizim için en değerli kazanım. Biz istiyoruz ki bu gün sadece 4 Nisan’da hatırlanan bir konu olmasın. Herkes günlük hayatında küçük bir adım atsın. Çünkü gerçekten bir kap mama, bir canın hayatını değiştirebilir ” diye konuştu.