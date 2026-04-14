  • Haberler
  • Gündem
Üniversiteliler 'Çamaşır Yıkama Merkezi'nden Memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek projeleri kapsamında hayata geçirdiği ücretsiz çamaşır yıkama hizmetiyle gençlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hizmetten yararlanan öğrenciler, Büyükşehir'in 'genç dostu' projesine tam not verdi.

Kayseri’de “genç dostu şehir” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal belediyecilik uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda hizmet veren KAYMEK Akademi Çamaşır Yıkama Merkezi, öğrencilerin önemli bir ihtiyacına çözüm sunuyor.

Genç dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde sürdürülen proje ile özellikle şehir dışından gelerek kentte eğitim gören ve yurtta kalan üniversite öğrencileri, çamaşır yıkama ve kurutma hizmetinden tamamen ücretsiz faydalanabiliyor. 2025 yılı boyunca yaklaşık 11 bin öğrenciye hizmet sunan merkez, 2026 yılında da faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen merkez, hem ekonomik anlamda destek sağlıyor hem de sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Hijyenik koşullarda sunulan hizmet sayesinde öğrenciler, zaman ve maliyet açısından önemli bir avantaj elde ediyor.

Öğrencilerden Tam Not

Hizmetten yararlanan öğrenciler de memnuniyetlerini dile getiriyor. Uzun süredir Kayseri’de öğrenim gördüğünü belirten bir öğrenci, sunulan hizmetten oldukça memnun olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Bir başka öğrenci ise iki yıldır bu imkândan faydalandığını belirterek, ücretsiz ve kaliteli hizmetin kendileri için büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatını daha konforlu hale getirmek amacıyla sosyal destek projelerini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de suça sürüklenen çocuk için ERVA ile rehabilitasyon kararı
Kayseri'de 'Sıfır Atık Çalıştayı' düzenlendi
DigiConnect Projesi için Belçika ve Çekya Büyükelçileri Kayseri'de bir araya geldi
Kayseri'nin Güçlü Bisiklet Takımı Antalya'daki İlk GranFondo'da 4 Podyum Elde Etti
İl Müftüsü Ayvaz'dan TDV Kayseri Şubesi'ne ziyaret
3 çocuk babası, 36 yıldır ayakkabı tamir ederek geçimini sağlıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!