Ünlü Araştırmacı Hilmi Daşdemir'in acı günü
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in vefat eden annesi Salime Daşdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
- 22.09.2023 15:00
- Güncelleme: 22.09.2023 15:33
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir’in vefat eden annesi Salime Daşdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayserili Araştırmacı Hilmi Daşdemir’in annesi Salime Daşdemir, 68 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhume Daşdemir, Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çok sayıda siyasi ve bürokrat katıldı.
İHA
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