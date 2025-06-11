Ünlü Komedyen İsmail Baki Tuncer Kayseri'yi Keşfetti

Kapalı Çarşı ve Kayseri Kalesi gibi tarihi mekanları ziyaret eden Tuncer, “Burası tarih kokan bir şehir. Şehirdeki düzenli yapılaşma ve tarihi zenginlikler beni etkiledi” dedi. Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz’ün rehberliğinde Kayseri’nin tarihine dair bilgiler edinen Tuncer, Selçuklu ve Danışmendliler dönemine dair bilgilerle dolu bir deneyim yaşadı.

Kayseri Mutfağına İlk Adım

Kayseri’nin ünlü lezzetleriyle de tanışan Tuncer, Kayseri Yağlaması’nı tatma fırsatı bulduğunu ve bu lezzeti çok beğendiğini belirtti. Mantı, pastırma ve sucuk gibi diğer meşhur tatları da denemeyi planladığını ifade etti.

Kayseri'nin Ferah Atmosferi

İstanbul’un yoğun trafiğinden bunalan Tuncer, Kayseri’nin ferah atmosferine hayran kaldığını dile getirdi. “Burada güzel bir şehir yapılanması var. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuşan Tuncer, Kayserililerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

El Emeği Hediyeler

Ziyareti sırasında, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği hediyeler de Tuncer’e takdim edildi. Bu sıcak karşılamasıyla Kayseri, ünlü komedyenin kalbinde özel bir yer edindi.