Ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa'nın vefat eden ağabeyi Kayseri'de toprağa verildi
Ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa'nın ağabeyi Niyazi Binboğa, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Binboğa, Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.
Ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa’nın ağabeyi Niyazi Binboğa, yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Niyazi Binboğa’nın Sarız ilçesi Ördekli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazına, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Binboğa, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
