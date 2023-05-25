Ünsal: 'Cumhur İttifakı ülkemizin birliği ve dirliği için herkes ortak payda da buluştu'

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal Cumhur İttifakı ülkemizin birliği ve dirliği için herkes ortak payda da buluştu dedi.

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  • 25.05.2023 15:53
  • Güncelleme: 25.05.2023 15:53
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Ünsal: 'Cumhur İttifakı ülkemizin birliği ve dirliği için herkes ortak payda da buluştu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal; "Cumhur İttifakı ülkemizin birliği ve dirliği için herkes ortak payda da buluştu" dedi.

Kırşehir’de Cumhur İttifakı Ortakları basın temsilcileri ile kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, şehrin gelişimi noktasında destekte bulunan ve eleştirileriyle siyasetin önünü doğru açan gazetecilere teşekkür etti. Ünsal, "Milletvekilimiz Necmettin Erkan, partimizin değil şehrimizin Milletvekili olarak şehre katkı sunacak. İttifak ortaklarımıza teşekkür ederiz. Ülkemizin birliği ve dirliği için herkes ortak payda da buluştu. 28 Mayıs seçimlerinde de herkes kazanacak ve kimse kaybetmeyecek" dedi.

AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan ise ülkenin güçlü olması için de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli olduğunu ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazır olduklarını şehrin gelişimi için de gerekenin yapılacağını ifade etti.

İHA

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